В Казани детей назвали Соломон и Божена

В Казани новорожденную девочку на прошлой неделе назвали Божена, а мальчика Соломон, об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Всего за неделю родились 86 мальчиков и 61 девочка, самые редкие имена детей: Божена, Татьяна, Федор, Соломон, Альфред, Мила, Ивета, Борис, Дана.

Саще всего детей называли именами Карим, Мадина, Артур, Софья, Ранель, Матвей, Арина, Ясмина.

Возраст самой юной мамы – 18 лет, самого юного отца – 20 лет. Возраст самой зрелой мамы – 46 лет, самого зрелого отца – 52 года.