В Казани пьяная женщина-водитель кинулась с кулаками на инспекторов ДПС

Минувшей ночью в Казани задержали нетрезвую женщину за рулем, сообщает Татарстан-24. Все произошло на улице Космонавтов. Какое-то время экипаж ДПС преследовал женщину за то, что та не остановилась для проверки. Не сумев скрыться во дворах, она была задержана. После долгих уговоров – согласилась отправиться в больницу для медосвидетельствования. Но в больнице сдавать анализы передумала, ее доставили обратно.

Увидев, что ее автомобиль готовят к погрузке на эвакуатор, водитель села в салон, ее удалось заставить покинуть машину с трудом. Автоледи начала истерику, кричала и бросалась под колеса, пытаясь преградить путь эвакуатору, а на сотрудников ДПС бросалась с кулаками.



Женщина лишилась прав, транспорта и получила штраф в 30 тысяч рублей.