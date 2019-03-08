Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости

12:40, сегодня
В Казани пьяная женщина-водитель кинулась с кулаками на инспекторов ДПС
10:37, сегодня
В Казани мужчину насмерть завалило кирпичами
09:51, сегодня
Талия Минуллина не приняла подаренный поклонником Porsche ради Татарстана
08:55, сегодня
На М-7 «КИА» столкнулась с фурой, а «Шевроле» – с грейдером
17:48, 08.03.2019
В Татарстане синоптики предупредили о метели, сильном ветре и гололедице
16:24, 08.03.2019
В Татарстане охранника насмерть придавило кормом для скота
14:39, 08.03.2019
В Татарстане завели дело после смерти младенца в бане
14:00, 08.03.2019
Глава АИР РТ рассказала Якубовичу о сложностях с подаренным Porsche
13:59, 08.03.2019
Клиенты ВТБ Лизинг предпочитают седаны и внедорожники
13:51, 08.03.2019
ВТБ перевел расчеты с ЦБ на новую платформу
13:17, 08.03.2019
Минниханов об изъятом в Челнах тигренке: «Никому не отдадим!»
11:59, 08.03.2019
Женщины в Татарстане: сколько они получают, сколько разводятся и как их много
11:38, 08.03.2019
Под Казанью снег обвалил бетонный забор на Renault
09:41, 08.03.2019
Минниханов рассказал о строительстве второй ветки метро в Казани
08:55, 08.03.2019
В МВД составили список пород собак, которых запретят выгуливать без намордника
08:47, 08.03.2019
Собчак и Виторган официально объявили о расставании
08:34, 08.03.2019
В Татарстане две девушки погибли в столкновении с грузовиком
08:25, 08.03.2019
Синоптики: в Татарстане ожидается сильный ветер
07:00, 08.03.2019
Известные мужчины Казани поздравили читательниц ProKazan.ru с 8 марта
19:17, 07.03.2019
Казань сегодня: пенсионерка под снегом и 48 лет на дорогу
17:49, 07.03.2019
В Татарстане осудили ветерана, который украл трубу у нефтяников
16:49, 07.03.2019
Город стоит: в Казани сильные предпраздничные пробки
15:48, 07.03.2019
В Казани задержали кассиров-техников, за год снявших с терминалов 2 млн рублей
15:46, 07.03.2019
В России увеличили пособие по уходу за детьми-инвалидами
15:22, 07.03.2019
ВТБ начинает работать по госпрограмме льготного автокредитования
15:19, 07.03.2019
Под Казанью на трассе спасли задыхавшуюся девочку. Она проглотила два зуба
15:19, 07.03.2019
В Татарстане разыскивают жителя Челнов, который пропал более 20 лет назад
15:06, 07.03.2019
«Дорогу сделайте!». Жильцы домов на Ибрагимова уже 48 лет просят уложить асфальт
15:02, 07.03.2019
В Казани на улице Московская «лавина» обрушилась на дорогу
14:35, 07.03.2019
Минниханов провел прямой эфир с представителем «ВКонтакте» в Казани
14:03, 07.03.2019
В Казани нашли гигантскую свалку мусора
14:03, 07.03.2019
В Елабуге осудили мужчину, которому не понравилась цена на шашлык
13:40, 07.03.2019
При выезде из Челнов десятки машин пробили колеса
12:59, 07.03.2019
«Список проблем один и тот же». Начался прием заявок на конкурс «Добрая Казань»
11:46, 07.03.2019
«Вы дебилы, что ли?». В РТ парень залез в аквариум с рыбой в гипермаркете
11:13, 07.03.2019
Госдума приняла законы о блокировке за фейки и наказании за оскорбление властей
11:11, 07.03.2019
В Челнах ученик держит в страхе всю школу
10:56, 07.03.2019
В Казани девушка на Daewoo оказалась в «плену» гигантской лужи на Гагарина
10:53, 07.03.2019
ВТБ запустил новый накопительный счет «Копилка»
10:36, 07.03.2019
В Казани застройщик «Солнечного города» ответил на претензии жильцов
10:14, 07.03.2019
В Казани пенсионерку насмерть задавило упавшим снегом
10:03, 07.03.2019
В Челнах неизвестный пытался изнасиловать школьницу в лифте
09:58, 07.03.2019
В Казани сошедший с рельсов трамвай заблокировал проезд
09:22, 07.03.2019
В России поднимут штрафы за оскорбление госсимволов
09:21, 07.03.2019
«Рубин» вылетел из Кубка России
19:40, 06.03.2019
Казань сегодня: давка, ожидаемый гололед и развал арки
17:19, 06.03.2019
В Казани появился еще один способ борьбы с воровством кондукторов
16:59, 06.03.2019
В Казани осудили 23-летнего парня, который зарезал мать и жил с ней в квартире
16:35, 06.03.2019
МЧС предупреждает: в Татарстане ожидается очень сильная гололедица
16:25, 06.03.2019
Уверенный старт: ДелоБанк отмечает год с начала работы
16:08, 06.03.2019
В Челнах осудили мужчину, который после новогоднего корпоратива убил коллегу
15:42, 06.03.2019
В Татарстане ученикам школы начали присылать обнаженные фото завуча
15:06, 06.03.2019
В РТ мужчина угрожает облить кислотой женщину, если она не ответит взаимностью
15:03, 06.03.2019
В Татарстане задержали троих парней, которые пытались взломать банкомат
14:57, 06.03.2019
ВТБ Капитал Инвестиции отменил брокерскую комиссию за биржевые сделки с ПИФами
14:38, 06.03.2019
Роспотребнадзор не нашел грибов на стенах казанской школы
14:17, 06.03.2019
В РТ чиновники опозорились, выдав школьникам грамоты с ошибками
14:00, 06.03.2019
«Вы меня сейчас убьете». В Казани образовалась давка из-за бесплатной помады
13:24, 06.03.2019
Казанца осудили на год колонии за регистрацию в квартире 12 иностранцев
13:23, 06.03.2019
Госдума запретила хостелы в многоквартирных домах
12:51, 06.03.2019
Депутат горсовета Челнов прокомментировал поездку в США местного оппозиционера
12:36, 06.03.2019
В Татарстане на «зеленой стоянке» на трассе М7 нашли женщину без сознания
12:25, 06.03.2019
ВТБ, представители крупного бизнеса и ЦБ обсудили актуальные вопросы ВЭД
12:00, 06.03.2019
В Казани у представителя Дирекции спортивных проектов угнали Mazda
11:36, 06.03.2019
С казанца, выигравшего «пожизненную» пиццу за татуировку, потребовали налоги
11:35, 06.03.2019
Задержанного в Татарстане пособника боевиков приговорили к 11 годам колонии
10:52, 06.03.2019
В России чиновница назвала питание детей в школах делом родителей
09:38, 06.03.2019
В Челнинской больнице во время процедуры скончался пациент
08:45, 06.03.2019
Стало известно, где построят первый в России частный космодром
08:23, 06.03.2019
В Челнах мужчина нашел пакет с деньгами и был задержан
08:04, 06.03.2019
Близкие погибшего на заводе в РТ сообщили, что его отец умер до смерти сына
17:58, 05.03.2019
СМИ: источники подтвердили намерение Ford закрыть завод в Челнах
17:21, 05.03.2019
В Татарстане мужчина продал квартиру, чтобы выплатить алименты на 300 тыс рублей
16:44, 05.03.2019
Полицейские задержали жителей Челнов и Башкирии, укравших нефть на 1 млн рублей
15:44, 05.03.2019
В Заинске за взятку осудили инспектора ГИБДД
15:13, 05.03.2019
Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание медпомощи
Татарстан-24

В Казани пьяная женщина-водитель кинулась с кулаками на инспекторов ДПС

Cегодня, 12:40 47 0 Автор: prokazan.ru
Автоледи бросалась под колеса эвакуатора с ее машиной

Минувшей ночью в Казани задержали нетрезвую женщину за рулем, сообщает Татарстан-24. Все произошло на улице Космонавтов. Какое-то время экипаж ДПС преследовал женщину за то, что та не остановилась для проверки. Не сумев скрыться во дворах, она была задержана. После долгих уговоров – согласилась отправиться в больницу для медосвидетельствования. Но в больнице сдавать анализы передумала, ее доставили обратно.

Увидев, что ее автомобиль готовят к погрузке на эвакуатор, водитель села в салон, ее удалось заставить покинуть машину с трудом. Автоледи начала истерику, кричала и бросалась под колеса, пытаясь преградить путь эвакуатору, а на сотрудников ДПС бросалась с кулаками. 

Женщина лишилась прав, транспорта и получила штраф в 30 тысяч рублей. 

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Казани мужчину насмерть завалило кирпичами
В Челнах наледь сошла на 8-летнего ребенка
В Казани задержали кассиров-техников, за год снявших с терминалов 2 млн рублей
Из-за пожара в 28 комплексе эвакуировали полсотни челнинцев
«Вы дебилы, что ли?». В РТ парень залез в аквариум с рыбой в гипермаркете
Казань сегодня: давка, ожидаемый гололед и развал арки
В Татарстане ученикам школы начали присылать обнаженные фото завуча
В Татарстане задержали троих парней, которые пытались взломать банкомат
Пришла весна: в Казани на улице Баумана развалилась новогодняя арка
Жителя Татарстана, собиравшегося в Сирию на войну, осудили на 9 лет колонии
Казанскую студентку задержали за «четырехмесячный» секс с несовершеннолетним
Сильный пожар на промзоне в районе Жилплощадки: горел склад древесины
Казань сегодня: проверка видео народного корреспондента и экс-мэр Казани
Под Казанью после визита девушки к гинекологу на ее парня завели уголовное дело
В Казани тренера популярного фитнес-клуба задержали за продажу анаболиков
В Татарстане пятеро парней надругались над девушкой в туалете кафе
В Казани из горящей из-за мусора многоэтажки эвакуировали сотни человек
Полиция проверит видео народного корреспондента ProKazan.ru со «скорой»
В Казани пожарные спасли пять человек из горящей 10-этажки на Фучика
В Казани трамвай сошел с рельс и развернулся поперек дороги
В Татарстане неизвестный в маске попытался взломать банкомат
В Казани вновь «заминировали» ТЦ «Корстон». В этот раз обошлось без эвакуации
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
09 марта 2019
13:15
Ведьма-алкоголичка...

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!
Репортажи ProKazan
4077 29
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.

Отчаявшиеся люди переезжают, боясь оказаться на улице

2761 70
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома

ProKazan узнал, почему люди выбирают раздельный сбор

Полезно знать
IT-компания SimbirSoft и Университет Иннополис проведут «Летний интенсив»

Курсы продлятся четыре недели

04.03.2019

10:00

Новости Челнов
В Татарстане разыскивают жителя Челнов, который пропал более 20 лет назад

07.03.2019

15:19

5

В Челнах неизвестный пытался изнасиловать школьницу в лифте

07.03.2019

10:03

3

Интервью

Женя Потехина

«Я опоздал на первый сезон». История казанца, который смог попасть в шоу «ПЕСНИ»

Служба новостей

Конец Савиновки: последние жильцы покидают сгоревшие дома в центре Казани
Фоторепортажи

Аделя Бакирова

Крестьяне и тюрьма в Кремле: репортаж со съемок фильма «Зулейха открывает глаза»

Служба новостей

Фоторепортаж ProKazan: как выглядит дореволюционное здание водозабора в Казани
Неизвестная Казань
2309 32
Неизвестная Казань: улица Газовая - машина времени, которая отправляет в нулевые

Изучаем городское пространство вместе с его жителями

2248 32
Фоторепортаж: жилой дом из церковных кирпичей на кладбище в Кировском районе

Репортажи ProKazan
2942 14
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции

ProKazan попытался разобраться в проблеме

944 9
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег

Наш фотограф проверил, как убирают парковки в городе

Интервью

Служба новостей

Казанец подал в суд на Владимира Путина и требует от него вернуть бывшую жену

Рамиль Бикмуллин

«На обед - 2-3 крошки хлеба»: казанцы о том, как выживали в блокадном Ленинграде
Фоторепортажи

Рамиль Бикмуллин

КЦ «Московский» в Казани: кружки по робототехнике и кинопоказы в парке Урицкого

N. Vildanov

В Казани выбрали «Мисс Бикини»
Неизвестная Казань
1149 16
Неизвестная Казань: деревенский уют и дома-динозавры на улице Низенькой

Тайны и истории непарадной Казани

1641 18
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей

История улицы, сплетенная из историй казанцев

Репортажи ProKazan
3057 83
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим

Портал ProKazan.ru проинспектировал 5 платных парковок

4880 64
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке

Дом с 1999 года признан непригодным для проживания

Интервью

Ольга Плешкова

«Хотят скрыть коррупцию». Реакция казанцев на предложение запрета критики власти

Рамиль Бикмуллин

70-летний казанец пeрвым в мирe добeжал «до Луны»
Фоторепортажи

Ольга Плешкова

Кладбища домашних елок в Казани: как легко избавиться от надоевшего символа

Лина Зиннатуллина

Казанцев отвлекла от купания откровенная фотосессия на Голубом озере