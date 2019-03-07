Женщины в Татарстане: сколько они получают, сколько разводятся и как их много

Стал известен портрет среднестатистической женщины в Татарстане, статистикой перед 8 марта поделился Татарстанстат.

Большую часть населения республики составляют женщины, их свыше 2 млн (53 процента от общего числа населения), в среднем жительнице РТ, живущей в городе, 41 год, а на селе - 44 года. Продолжительность жизни женщины в городе в среднем составляет 79,3 года, а на селе— 78,5. На 1000 женщин в Татарстане приходится 863 мужчины.

В прошлом году 24 800 женщин вышли замуж, 13 500 женщин развелись. В 2018 году 46 300 женщин родили детей.

43 процента женщин в республике имеют высшее образование, а 0,2 процента и вовсе не окончили школу.

Средняя жительница РТ работает в сфере образования, здравоохранение и соцуслуг, она получает около 29 тысяч рублей в месяц.