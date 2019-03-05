В Казани развлекательный центр Fun24 продают за 1,3 млрд рублей

В Казани на улице Гафури продают развлекательный комплекс Fun24, его оценили в 1,297 млрд рублей. Об этом говорится в объявлении на сайте Avito, опубликованном 25 февраля.

На продажу выставлены помещения развлекательного комплекса и недостроенный паркинг, площадь 29 тыс.кв.метров, а также земельный участок в 10 тыс. квадратов.

ТРЦ открылся в 2014 году, расчетная проходимость – 400 тыс. человек в год, средняя посещаемость составляет 800 человек в сутки, вместимость – до 2,5 тыс. клиентов.

Ранее прокуратура потребовала закрыть здание на улице Мазита Гафури, где находятся развлекательный центр FUN24, океанариум и другие заведения, там были обнаружены нарушения правил пожарной безопасности.

Отметим, в последние годы прокуратура неоднократно пыталась закрыть это здание. В 2015 году после массовых проверок в здании были выявлены 44 нарушения требований пожарной безопасности. Но закрыть его так и не удалось.