Метшин открыл в Юдино новую ледовую арену

Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин отрыли в Юдино новую ледовую арену "Юдино", сообщили в пресс-службе президента РТ.

Метшин сообщил, что ледовая арена в Юдино станет 14-й площадкой с искусственным льдом в Казани, в будущем в Юдино приведут в порядок местный Дом культуры Железнодорожников, Дом творчества и благоустроят общественные пространства.

На ледовой арене будут проходить соревнования по хоккею с шайбой и фигурному катанию, также там организуют массовое катание на коньках для жителей поселка Юдино и близлежащих казанских районов.