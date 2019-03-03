Сегодня в Казани ожидается метель и -5 градусов

Сегодня - 4 марта - в Казани будет облачно, днем с прояснениями. Небольшой и умеренный снег. Местами слабая метель. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Максимальные температуры воздуха днем 2..-7˚.

На дорогах гололедица.