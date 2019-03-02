Стало известно о смерти 48-летнего инженера штаба в КАИ

Сегодня стало известно о смерти ведущего инженера штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Юрия Французова. Он скоропостижно скончался в возрасте 48 лет, сообщили в КНИТУ–КАИ.

- Ректорат, профком университета с глубоким прискорбием сообщает, что на 49 году жизни скоропостижно скончался ведущий инженер по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, - говорится в сообщении.

Умер Французов 28 февраля, а похороны прошли в субботу, 2 марта – на Сухой реке.

- По случаю тяжелой утраты ректорат и коллектив университета выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного, - говорится в сообщении.

О причинах смерти Юрия Французова информации нет.