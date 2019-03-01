В шаге от вылета: «Ак Барс» в третий раз подряд проиграл «Авангарду»

В Казани «Ак Барс» третий раз за серию уступил «Авангарду», матч 1/8 плей-офф КХЛ завершился со счетом 1:4 (1:1, 0:1, 0:2).

Две прошлых игры состоялись в подмосковной Балашихе, они закончились разгромом - казанцам забили по 6 шайб в каждом матче.

Возможно, последняя игра в серии пройдет завтра в Казани.

− Мы серьёзно готовились к этой игре – я считаю, что ребята старались делать все, что необходимо [для победы]. Был хороший первый период, в концовке второго допустили нелепую ошибку. В целом, я должен сказать, что мы стараемся делать всё, что необходимо, но, к сожалению, не всё получается, - заявил поле матча главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов.

− 16 пропущенных шайб за три матча. С чем связываете такую ситуацию?

− С тем, что допускаем ошибки.