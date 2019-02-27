Казань сегодня: смерть первокурсницы, день рождения Минниханова и проект

В ТАТАРСТАНЕ ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАКОН О МИТИНГАХ

Депутат от "Единой России" Ильдар Шамилов внес в Госсовет РТ проект изменений в закон о митингах, действующий на территории Татарстана, в нем будет как смягчение отдельных моментов закона, так и ужесточение. Об этом сообщает "Коммерсант".

Сейчас все уведомления об акциях подаются только в письменной форме, организаторы акций обязаны лично прийти в орган местного самоуправления. Новые поправки предусматривают подачу уведомления о проведении публичного мероприятия в электронной форме, в том числе через многофункциональный центр или портал госуслуг республики. При этом власти, получив такое уведомление, обязаны разместить информацию об этом на своем сайте.

Согласно этим же поправкам, планируется запретить проведение акций на территориях, прилегающих ближе чем на 25 метров к жилым и многоквартирным домам.

В КАЗАНИ ЗАКАЗАЛИ ПРОЕКТ ДОРОГИ-ДУБЛЕРА У ГОРЬКОВСКОГО ШОССЕ

В Казани заказали проект планировки дороги-дублера у Горьковского шоссе, он должен быть готов до конца 2020 года, сообщается в сборнике документов мэрии.

- Подготовить проект планировки и межевания территории линейного объекта "Автомобильная дорога-дублер от ул. Залесная до федеральной трассы М-7 "Волга" в срок до 28.12.2020 в границах согласно приложению к настоящему постановлению, - говорится в документе.

В ДЕРЕВНЕ УНИВЕРСИАДЫ НАШЛИ ТЕЛО СТУДЕНТКИ

В Казани в Деревне Универсиады разбилась студентка, предварительно, она выпала из окна 12-го этажа. Об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

Погибшая училась в КФУ в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАК МИННИХАНОВ ОТМЕТИТ 62-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметит завтра 62-й день рождения, он проведет его на рабочем месте. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

- Завтра у президента РТ обычный рабочий график, а день рождения он отметит традиционно с семьей, — уточнила Галимова.

В ТАТАРСТАНЕ ОБЪЯВИЛИ БЛАГОДАРНОСТЬ ФЕЛЬДШЕРУ, ДОВЕЗШЕЙ БОЛЬНУЮ В КОВШЕ ТРАКТОРА

В Татарстане объявили благодарность фельдшеру Рамзие Загитовой, которая довезла пациентку до машины скорой помощи в ковше трактора. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

66-летней жительнице села Средний Биябаш потребовалась помощь медиков, но "скорая" не смогла проехать к ее дому из-за заснеженной дороги. В итоге фельдшерам пришлось обратиться за помощью к водителю трактора, чтобы тот довез ее в ковше до машины врачей, что тот и сделал.