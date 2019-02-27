Казань сегодня: смерть первокурсницы, день рождения Минниханова и проект

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В Казани продолжается крупнейший бизнес-тур по городам России АМОКОНФ
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Итоги «Всё в одном»: Билайн подключил более 5 100 домов в 2018 году
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В Челнах 18-летняя девушка продавала наркотики за биткоины
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Стало известно, как Минниханов отметит 62-й день рождения
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В Казани, как и по всей России, могут закрыть магазины британской сети Next
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В Казани ребенка назвали Амирарслан
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Не как в кино: казанец выпрыгнул через окно и получил тяжелые травмы от стекла
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В Татарстане хотят запретить продавать алкоголь в многоквартирных домах
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В Татарстане обнаружили разлив нефтепродуктов
10:53, сегодня
В Казани заказали проект дороги-дублера у Горьковского шоссе
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Велогонщик из Челнов оказался в завале на велогонке «Тур ОАЭ»
10:19, сегодня
У Центра семьи «Казан» появится парк и стела в честь столетия ТАССР
10:16, сегодня
Жителей России предупредили о массовых сокращениях
09:57, сегодня
В Татарстане хотят изменить действующий закон о митингах
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Путин поручил снизить налоги для семей с детьми
09:19, сегодня
«Авангард» вновь разгромил «Ак Барс», который вновь пропустил шесть шайб
09:02, сегодня
Минниханов показал тигренка, изъятого у наркоторговцев, в зоопарке Казани
18:00, 27.02.2019
Сталинские высотки по-казански: «небоскреб» на Декабристов и 10-этажный обком
17:28, 27.02.2019
В РТ осудили мужчин, которые изнасиловали женщину и избили ее вентилятором
16:30, 27.02.2019
Стало известно, какая погода ожидается в Татарстане в начале весны
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Под Казанью беспилотные такси запустят к горнолыжному курорту
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Утверждены поручения Путина по улучшению жизни россиян
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В Татарстане женщина выстрелила в голову 18-летнему парню
14:32, 27.02.2019
В Казани в речном порту обрушили кран
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В Челнах мужчина скончался около своей квартиры
13:49, 27.02.2019
В Кировском районе Казани больше чем на сутки отключат воду
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Казанец обратился к Путину, чтобы тот помог его бабушке дожить без страданий
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Прокуратура ищет виновника обрушения гигантской глыбы снега в Зеленодольске
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В мессенджере WhatsApp появится новая функция
11:56, 27.02.2019
В Казани ребенок застрял головой в перилах в подъезде дома
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Прокуратура РТ потребовала наказать виновных по делу о больной в ковше трактора
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Стала известна главная причина смертности женщин в России
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В казанской колонии осужденный проколол живот пластиной, чтобы полечиться
10:52, 27.02.2019
Проект автотрассы «Москва - Казань» начнут разрабатывать в этом году
10:42, 27.02.2019
СМИ: Марат Башаров лишился работы из-за скандала вокруг избиения своей жены
10:18, 27.02.2019
В Нижнекамске психбольной избил ребенка черенком от лопаты
10:18, 27.02.2019
Минниханов поручил перевезти изъятого с наркотиками тигренка в Казань
09:56, 27.02.2019
В Казани со стоянки угнали Mazda
09:46, 27.02.2019
В Набережных Челнах мужчина удерживал в лифте 8-летнюю девочку
09:31, 27.02.2019
В Казани отразили «атаку» террористов на гипермаркет. Условно
09:25, 27.02.2019
В России хотят разрешить «домашнее» высшее образование
09:19, 27.02.2019
Видео-рецепты Prokazan.ru: легкие блюда из курицы для романтического вечера
09:03, 27.02.2019
Спикер Госсовета РТ: Ничего нет труднее партийной работы! Это не работа киркой
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В Казани нашли инвестора для реконструкции подземной галереи на Баумана
17:46, 26.02.2019
«Выгоняют на улицу с детьми»: из-за дороги-дублера в Казани снесут сотни домов
17:32, 26.02.2019
В Совете Федерации предложили обследовать молодоженов на бесплодие
16:42, 26.02.2019
В Казани для строительства кольцевой дороги хотят снести дома на сотне участков
16:13, 26.02.2019
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16:00, 26.02.2019
Как в Токио. Минниханов решил, как жителям «Салават Купере» не ездить в Казань
15:38, 26.02.2019
Школу, где дети учатся на коленях, хотят объединить с другой. Родители против
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В Челнах откроется новый крытый футбольный манеж
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Появился проект гигантской башни в форме тюбетейки на Казанке
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В Татарстане осудили посудомойщицу и повара, из-за которых отравились 89 детей
13:50, 26.02.2019
В Татарстане скончался 6-месячный ребенок
13:30, 26.02.2019
В челнинском филиале КФУ выявили взятки на 1 млн рублей
13:24, 26.02.2019
Минниханов призвал Метшина повысить рождаемость «на личном примере»
12:57, 26.02.2019
У «Казань Арены» собираются построить башню «Тюбетей Tower»
12:46, 26.02.2019
В Челнах при загадочных обстоятельствах погибла 56-летняя женщина
12:20, 26.02.2019
Стало известно, что произошло с мужчиной, который вышел покурить с ножом в спине
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В Татарстане больного вывезли из деревни в ковше трактора
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Казань сегодня: смерть первокурсницы, день рождения Минниханова и проект

Cегодня, 19:51 54 0 Автор: prokazan.ru

В ТАТАРСТАНЕ ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАКОН О МИТИНГАХ

Депутат от "Единой России" Ильдар Шамилов внес в Госсовет РТ проект изменений в закон о митингах, действующий на территории Татарстана, в нем будет как смягчение отдельных моментов закона, так и ужесточение. Об этом сообщает "Коммерсант".

Сейчас все уведомления об акциях подаются только в письменной форме, организаторы акций обязаны лично прийти в орган местного самоуправления. Новые поправки предусматривают подачу уведомления о проведении публичного мероприятия в электронной форме, в том числе через многофункциональный центр или портал госуслуг республики. При этом власти, получив такое уведомление, обязаны разместить информацию об этом на своем сайте.

Согласно этим же поправкам, планируется запретить проведение акций на территориях, прилегающих ближе чем на 25 метров к жилым и многоквартирным домам.

В КАЗАНИ ЗАКАЗАЛИ ПРОЕКТ ДОРОГИ-ДУБЛЕРА У ГОРЬКОВСКОГО ШОССЕ

В Казани заказали проект планировки дороги-дублера у Горьковского шоссе, он должен быть готов до конца 2020 года, сообщается в сборнике документов мэрии.

- Подготовить проект планировки и межевания территории линейного объекта "Автомобильная дорога-дублер от ул. Залесная до федеральной трассы М-7 "Волга" в срок до 28.12.2020 в границах согласно приложению к настоящему постановлению, - говорится в документе.

В ДЕРЕВНЕ УНИВЕРСИАДЫ НАШЛИ ТЕЛО СТУДЕНТКИ

В Казани в Деревне Универсиады разбилась студентка, предварительно, она выпала из окна 12-го этажа. Об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

Погибшая училась в КФУ в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАК МИННИХАНОВ ОТМЕТИТ 62-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметит завтра 62-й день рождения, он проведет его на рабочем месте. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

- Завтра у президента РТ обычный рабочий график, а день рождения он отметит традиционно с семьей, — уточнила Галимова.

В ТАТАРСТАНЕ ОБЪЯВИЛИ БЛАГОДАРНОСТЬ ФЕЛЬДШЕРУ, ДОВЕЗШЕЙ БОЛЬНУЮ В КОВШЕ ТРАКТОРА

В Татарстане объявили благодарность фельдшеру Рамзие Загитовой, которая довезла пациентку до машины скорой помощи в ковше трактора. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

66-летней жительнице села Средний Биябаш потребовалась помощь медиков, но "скорая" не смогла проехать к ее дому из-за заснеженной дороги. В итоге фельдшерам пришлось обратиться за помощью к водителю трактора, чтобы тот довез ее в ковше до машины врачей, что тот и сделал.

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