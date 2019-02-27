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В Кремле прокомментировали сообщения о визите Абрамовича в Казань

Cегодня, 17:01 64 2 Автор: prokazan.ru

В казанском Кремле прокомментировали информацию о возможном визите миллиардера и владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича, который инкогнито провел около недели в Казани, чтобы пройти процедуру детокса (очищения организма) в одном из спа-салонов. 

- Господин Абрамович — это частное лицо. Возможно, он посещал Казань, возможно, не посещал. Мы об этом знать не можем. За последние две недели на государственном уровне никаких мероприятий с участием человека по фамилии Абрамович у нас не было, - сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Отметим, ранее сообщалось, что Абрамович в Казани мог заниматься не только своим здоровьем, но зондировал почву относительно покупки футбольного "Рубина", который сейчас находится в сложной финансовой ситуации.

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комментарии

Горожанин
0
28 февраля 2019
17:17
Все уже забыли ,а она проснулась.
Горожанин
1
28 февраля 2019
17:24
фу, опять это фото) похоже лучшее))

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