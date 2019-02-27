У Центра семьи «Казан» появится парк и стела в честь столетия ТАССР

В Казани у Центра семьи "Казан" появятся стела и новый парк в честь столетия ТАССР, рассказала вице-мэр города Людмила Андреева.

- Новый парк и памятная стела расположатся у центра семьи "Казан", я так полагаю, ближе к мосту "Миллениум", - цитирует "Вечерняя Казань" слова члена топонимической комиссии депутата Алексея Серова.

Средства на проектирование и строительство объекта выделят из бюджета Татарстана.

Ранее стало известно, что в Казани одну из новых станций второй ветки метро назовут в честь 100-летия со дня образования Татарской АССР.

Справка



ТАССР была провозглашена постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 27 мая 1920 года и образована 25 июня того же года как Автономная Татарская Советская Социалистическая Республика.



В 1922 (при образовании СССР), в 1936 и 1977 (при принятиях Конституции СССР) и в 1952—1953 (при образовании в ТАССР Казанской, Чистопольской, Бугульминской областей) рассматривалось, но не было принято предложение о преобразовании ТАССР в союзную республику.



C 16 мая 1992 года — Республика Татарстан.