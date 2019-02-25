Прокуратура РТ потребовала наказать виновных по делу о больной в ковше трактора

Прокуратура Татарстана потребовала наказать чиновников в деревне Биябаш Апастовского района, где женщину довезли до скорой помощи в ковше трактора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, инцидент случился несколько дней назад. 66-летней женщине с гипертоническим кризом потребовалась госпитализация, при этом проживала она в доме на краю деревни, куда дорога еще не была расчищена от прошедшего снегопада. Ее доставили до "скорой" в ковше трактора, она была госпитализирована в терапевтическое отделение Апастовской районной больницы. Ее состояние стабильное.

Прокуратура Апастовского района провела проверку по факту случившегося. По ее итогам в адрес руководителя исполкома Шамбулыхчинского сельского поселения внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Возбуждено административное дело по статье "несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении".