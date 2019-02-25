В Казани отразили «атаку» террористов на гипермаркет. Условно

В Казани отразили условное нападение террористов на гипермаркет Leroy Merlin, об этом сообщили в пресс-службе Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в РТ.

По сценарию учений, террористы устроили взрывы в торговом зале и на парковке одного из гипермаркетов города, после чего они попытались скрыться в лесу, где их обнаружили и обезвредили спецподразделения.

В учениях принимали участие правоохранительные органы, спецслужбы, в ходе учений были отработаны взаимодействие штаба с структурами органов исполнительной власти, органами самоуправления, а также заинтересованными ведомствами.