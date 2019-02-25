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архив ProKazan.ru

Спикер Госсовета РТ: Ничего нет труднее партийной работы! Это не работа киркой

Cегодня, 09:03 174 13 Автор: prokazan.ru

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин прокомментировал свое переизбрание секретарем республиканского отделения "Единой России", по его словам, нет ничего сложнее.

- Я понимаю, что партийная работа — это серьезный и ответственный участок. Ничего нет труднее партийной работы! Это не работа киркой, ломом, лопатой, комбайном, трактором, это работа с людьми! Так нас учили сызмальства и родители, и предыдущие партийные власти, - цитирует "Бизнес Online" слова спикера Госсовета РТ.

Выборы секретаря проходили на альтернативной основе. Кроме Мухаметшина были предложены кандидатуры главы Лаишевского района Михаила Афанасьева и депутата Госсовета Геннадия Глушкова. Однако, по данным счетной комиссии, Фарид Мухаметшин "набрал наибольшее количество голосов".

Отметим, 71-летний Мухаметшин возглавляют "Единую Россию" с 2003 года.

Фарид Мухаметшин родился в Альметьевске.
С 1963 по 1966 гг. — токарь Альметьевского газобензинового завода им. Ленинского комсомола, шофер автотранспортной конторы треста “Альметьевбурнефть”.
С 1968 по 1970 гг. — слесарь контрольно-измерительных приборов цеха автоматизации производства НПУ “Альметьевнефть”.
С 1970 по 1972 гг. — инструктор горкома ВЛКСМ.
С 1972 по 1978 гг. — инструктор промышленно-транспортного отдела горкома КПСС.
С 1978 по 1980 гг. — заместитель председателя исполкома Альметьевского горсовета.
С 1980 по 1985 гг. — первый заместитель председателя исполкома Альметьевского горсовета.
С 1985 по 1987 гг. — секретарь, второй секретарь Альметьевского горкома КПСС.
С 1987 по 1988 гг. — начальник Альметьевского управления по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления.
С 1988 по 1989 гг. — председатель исполкома Альметьевского горсовета.
С 1989 по 1990 гг. — министр торговли ТАССР.
В 1990 г. — первый секретарь Альметьевского горкома КПСС.
С 1990 по 1991 гг. — заместитель председателя совета министров ТАССР.
С 1991 по 1995 гг. — председатель Верховного совета РТ.
С 1995 по 1998 гг. — премьер-министр РТ.
С 1998 г. — председатель Государственного совета Республики Татарстан.
C 2003 г. — руководитель политсовета Татарстанского регионального отделения политической партии “Единая Россия”.
С 2004 по 2010 гг. — председатель комитета по культуре и образованию Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей совета Европы — заместитель председателя объединенного Комитета по культуре и образованию Конгресса местных и региональных властей совета Европы.
С 2007 г. — председатель совета Ассамблеи народов Татарстана.
С 2011 по 2012 гг. — первый заместитель председателя независимой либерально-демократической группы Конгресса местных и региональных властей совета Европы.
С 2012 г. — заместитель председателя Комитета по актуальным вопросам Конгресса местных и региональных властей совета Европы.
С октября 2014 г. — депутат Государственного совета РТ пятого созыва.

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комментарии

Горожанин
0
27 февраля 2019
09:25
что он несет?тяжелее стакана ни чего не держал в жизни!
Горожанин
0
27 февраля 2019
09:27
я думал, он только внешне на Петросяна похож, а оказывается и внутри юморист!!!!
Горожанин
0
27 февраля 2019
09:41
Принижать другие профессии, политику такого уровня, говоря о легком труде обычных рабочих, это верх цинизма. За счет обычных рабочих Вы "уважаемый" свой хлеб едите! Родители его там учили...а не учили поговорке "Языком молоть, не мешки ворочить"?
глас народа
0
27 февраля 2019
09:49
Языком шаландить не вагоны двигать, работать каждый сможет, а тут бабай Мухаметшин решил пропиарить себя, что говорить,, Талантище ", небережет он себя, все думы о народе, как он там выживает.....
Горожанин
0
27 февраля 2019
09:59
А когда этот старпер успел киркой поработать, чтобы сравнивать? Он всю жизнь только языком метет.
Горожанин
0
27 февраля 2019
10:08
Тяжелее xyя ничего в руках не держал, ещё и что там вякает...
Горожанин
0
27 февраля 2019
10:10
Пора о вечном подумать, о душе, о том каким тебя запомнят, а он всякий бред несёт... В стиле, никто не просил вас рожать...
Горожанин
0
27 февраля 2019
10:14
Позор такому человеку . "Ломом или киркой махать",как он говорит это и есть самая тяжёлая работа во всем мире , спросите любого здравого в уме человека . Грош цена такому " партийца" ,который может одночасье из " красных" переметнуться к " белым" . Пусть вспомнить какие слова он говорил ,вступая в КПСС.
Димас люблю пивас
1
27 февраля 2019
10:17
Люблю его от всего сердца! Как он за нас страдает, жизнь положил на благо народа!!! Давайте ему памятник поставим. Или мавзолей на площади Свободы!
Горожанин
0
27 февраля 2019
10:22
Это люди которые много едят ,а толку от них нет .
Димас люблю пивас
0
27 февраля 2019
10:27
Как нет? А навоз?
А Лекс
0
27 февраля 2019
10:34
Что-то, прям, жалко его стало. Шёл бы уж комбайнёром тогда работать: всё полегче. Сам же говорит...
Горожанин
0
27 февраля 2019
10:37
Похоронить при жизни?
В ответ на комментарий пользователя
Люблю его от всего сердца! Как он за нас страдает, жизнь положил на благо народа!!! Давайте ему памятник поставим. Или мавзолей на площади Свободы!
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