Спикер Госсовета РТ: Ничего нет труднее партийной работы! Это не работа киркой

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин прокомментировал свое переизбрание секретарем республиканского отделения "Единой России", по его словам, нет ничего сложнее.

- Я понимаю, что партийная работа — это серьезный и ответственный участок. Ничего нет труднее партийной работы! Это не работа киркой, ломом, лопатой, комбайном, трактором, это работа с людьми! Так нас учили сызмальства и родители, и предыдущие партийные власти, - цитирует "Бизнес Online" слова спикера Госсовета РТ.

Выборы секретаря проходили на альтернативной основе. Кроме Мухаметшина были предложены кандидатуры главы Лаишевского района Михаила Афанасьева и депутата Госсовета Геннадия Глушкова. Однако, по данным счетной комиссии, Фарид Мухаметшин "набрал наибольшее количество голосов".

Отметим, 71-летний Мухаметшин возглавляют "Единую Россию" с 2003 года.

Фарид Мухаметшин родился в Альметьевске.

С 1963 по 1966 гг. — токарь Альметьевского газобензинового завода им. Ленинского комсомола, шофер автотранспортной конторы треста “Альметьевбурнефть”.

С 1968 по 1970 гг. — слесарь контрольно-измерительных приборов цеха автоматизации производства НПУ “Альметьевнефть”.

С 1970 по 1972 гг. — инструктор горкома ВЛКСМ.

С 1972 по 1978 гг. — инструктор промышленно-транспортного отдела горкома КПСС.

С 1978 по 1980 гг. — заместитель председателя исполкома Альметьевского горсовета.

С 1980 по 1985 гг. — первый заместитель председателя исполкома Альметьевского горсовета.

С 1985 по 1987 гг. — секретарь, второй секретарь Альметьевского горкома КПСС.

С 1987 по 1988 гг. — начальник Альметьевского управления по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления.

С 1988 по 1989 гг. — председатель исполкома Альметьевского горсовета.

С 1989 по 1990 гг. — министр торговли ТАССР.

В 1990 г. — первый секретарь Альметьевского горкома КПСС.

С 1990 по 1991 гг. — заместитель председателя совета министров ТАССР.

С 1991 по 1995 гг. — председатель Верховного совета РТ.

С 1995 по 1998 гг. — премьер-министр РТ.

С 1998 г. — председатель Государственного совета Республики Татарстан.

C 2003 г. — руководитель политсовета Татарстанского регионального отделения политической партии “Единая Россия”.

С 2004 по 2010 гг. — председатель комитета по культуре и образованию Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей совета Европы — заместитель председателя объединенного Комитета по культуре и образованию Конгресса местных и региональных властей совета Европы.

С 2007 г. — председатель совета Ассамблеи народов Татарстана.

С 2011 по 2012 гг. — первый заместитель председателя независимой либерально-демократической группы Конгресса местных и региональных властей совета Европы.

С 2012 г. — заместитель председателя Комитета по актуальным вопросам Конгресса местных и региональных властей совета Европы.

С октября 2014 г. — депутат Государственного совета РТ пятого созыва.