В Казани нашли инвестора для реконструкции подземной галереи на Баумана

Мэрия Казани ведет переговоры с «очередным инвестором» для реконструкции подземной галереи на улице Баумана. Об этом заявил глава города Ильсур Метшин, отчитываясь на сессии казанской думы.

- Надеемся, что сможем запустить этот подземный город,— сказал он.

На заседании депутат Госсовета Татарстана Алексей Созинов предложил мэру «провести реновацию улицы Баумана», посетовав, что та «теряет свою притягательность». Метшин согласился, что главная улица Казани «требует повышенного внимания».

Справка

Строительство торгово-пешеходной галереи на улице Баумана началось в начале 2000-х годов, но тогда полностью реализовать проект не удалось. Площадь галереи составляет более 5234 кв. м.