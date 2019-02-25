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В Казани нашли инвестора для реконструкции подземной галереи на Баумана

Cегодня, 17:51 91 10 Автор: prokazan.ru

Мэрия Казани ведет переговоры с «очередным инвестором» для реконструкции подземной галереи на улице Баумана. Об этом заявил глава города Ильсур Метшин, отчитываясь на сессии казанской думы.

- Надеемся, что сможем запустить этот подземный город,— сказал он.

На заседании депутат Госсовета Татарстана Алексей Созинов предложил мэру «провести реновацию улицы Баумана», посетовав, что та «теряет свою притягательность». Метшин согласился, что главная улица Казани «требует повышенного внимания».

Справка
Строительство торгово-пешеходной галереи на улице Баумана началось в начале 2000-х годов, но тогда полностью реализовать проект не удалось. Площадь галереи составляет более 5234 кв. м. 

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комментарии

Горожанин
3
26 февраля 2019
18:14
А кто туда ходить будет, весь центр расселили, в центре в основном организации остались
Горожанин
2
26 февраля 2019
18:21
Как кто, люди. Если хорошо все сделают, то приехать погулять из спальных районов будет хоть отбавляй. Или вы радиус своего района не покидаете?
В ответ на комментарий пользователя
А кто туда ходить будет, весь центр расселили, в центре в основном организации остались
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Шамиль
3
26 февраля 2019
18:30
"""А кто туда ходить будет, весь центр расселили, в центре в основном организации остались"""

- Я туда пойду. Специально для этого из штатов приеду. А ты лежи в своей берлоге - лапу соси. Глядя на портрет любимого пукина.
Горожанин
0
26 февраля 2019
18:32
На надземных то торговых галереях технику безопасности на должном уровне организовать не могут . Еще под землю лезут .
Жан Клод Вам не Дам
0
26 февраля 2019
18:33
А я из Франции готов приехать подземный Казань посмотреть.
Злобный Аноним
0
26 февраля 2019
19:09
Сыро там, как на станциях метро. Запроектировано так, что решетки около домов забраны стеклянными пирамидками, освещающими галерею, они начали пропадать сразу, и вода лилась в подземелья...

Подвоз товаров/продуктов не предусмотрен, простые лестницы вниз, ни лифтов, ни пандусов. А если учесть,что туристы так далеко по Баумана не заходят ...

В общем, хотелось бы еще одной достопримечательности, но чудес не бывает...
В ответ на комментарий пользователя
А я из Франции готов приехать подземный Казань посмотреть.
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Горожанин
0
26 февраля 2019
19:10
Интересный проект все-таки. Посмотрим что из этого выйдет
Горожанин
0
26 февраля 2019
19:12
так новая галерея как раз привлечет туда туристов. Туристам всегда интересные такие места. Инвесторы видней уж куда бабки свои вкладывать
В ответ на комментарий пользователя
Сыро там, как на станциях метро. Запроектировано так, что решетки около домов забраны стеклянными пирамидками, освещающими галерею, они начали пропадать сразу, и вода лилась в подземелья...

Подвоз товаров/продуктов не предусмотрен, простые лестницы вниз, ни лифтов, ни пандусов. А если учесть,что туристы так далеко по Баумана не заходят ...

В общем, хотелось бы еще одной достопримечательности, но чудес не бывает...
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Горожанин
0
26 февраля 2019
19:23
С бомжами,давно живущими там,договорились уже?
Около 20-ти лет прошло!
Горожанин
0
26 февраля 2019
19:26
Нормально там всё,возможно заилиось немного!
Планировали три этажа вниз.
Потом забыли!
В ответ на комментарий пользователя
На надземных то торговых галереях технику безопасности на должном уровне организовать не могут . Еще под землю лезут .
Развернуть
1
0
26 февраля 2019
19:31
Не трогайте эти подвалы, ради бога!
Их засыпали во время эпидемии чумы.
Повылазит зараза - мало не покажется!

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