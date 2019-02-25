Как в Токио. Минниханов решил, как жителям «Салават Купере» не ездить в Казань

Президент РТ Рустам Минниханов предложил сделать так, чтобы жители "Салават Купере" оставались работать в самом ЖК, а не ездили в центр города, с идеей он выступил на заседании Казгордумы.

- Люди ездят из "Салават Купере" и обратно. Если мы сделаем там полноценное ядро – рабочие места, центры для учебы и досуга, необходимости всем ехать в центр не будет. К примеру, Токио разделен на такие ядра, а у нас по утрам все ездят в центр, а затем разъезжаются обратно, - рассказал политик.

Подобным образом можно будет, в частности, решить проблему пробок на Горьковском шоссе.

Президент РТ предложил подумать над тем, как сделать район максимально самостоятельным.