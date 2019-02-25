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Стало известно, что произошло с мужчиной, который вышел покурить с ножом в спине

Cегодня, 12:20 759 6 Автор: prokazan.ru
Травму он получил, отмечая 23 февраля с приятелями

Как выяснилось, 36-летний житель города отмечал с друзьями 23 февраля в одном из домов на улице Карла Маркса в Зеленодольске. Во время праздничного застолья между приятелями вспыхнула ссора, и один из них всадил другому нож в спину.

- Вызов поступил около двух часов ночи, бригада медиков доставила пациента в Зеленодольскую ЦРБ, - рассказал заведующий филиалом станции скорой медпомощи Зеленодольска Андрей Моисеев.

Врачи не стали извлекать сразу нож из спины, чтобы не спровоцировать сильную потерю крови. Оказав первую помощь, они начали готовить его к операции, но произошло неожиданное. Мужчина сбежал от врачей, чтобы... покурить.

Ролик с инцидентом просочился в Интернет.

- Владимир, ты вообще что-ли без ума? - спрашивает один из медиков на видео. - Куда ты пошел?

Пациент в одних трусах все-таки добрался до выхода из больницы.

- Молодой человек, вы сейчас умрете, - вежливо заметил другой доктор, призывая мужчину не совершать резких движений и вернуться. Пациент прислушался.

В тот же день пациенту была проведена операция. Ему повезло: нож не задел внутренние органы.

- Сейчас он находится в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное, - добавил Андрей Моисеев. - О том, что произошло не расказывает, это предстоит выяснить полицейским.

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комментарии

Горожанин
0
26 февраля 2019
12:47
Герой дня, всадник с ..., а теперь про Казань...
Горожанин
0
26 февраля 2019
12:48
КАК?! КАК МОЖНО ОТПУСКАТЬ БОЛЬНОГО В ТАКОМ СОСТОЯНИИ И И СНИМАТЬ НА КАМЕРУ?!!! КАК?!
Даже если он пил, он в опасности!
Нет слов!
Он явно не понимает, что происходит.
Горожанин
0
26 февраля 2019
12:53
Что у него со спиной? Зараза, у него позвоночник кривой.
Горожанин
0
26 февраля 2019
13:00
Готовый сценарий для фильма ужасов нашего городка .
Горожанин
0
26 февраля 2019
13:04
Гeпaтитчик тyбeркyлезный. Надо было его сжeчь.
Горожанин
0
26 февраля 2019
13:06
Друзья нынче такие
Горожанин
0
26 февраля 2019
13:22
Вот и вся страна про этого чингачкука узнала ,по НТВ в новостях показали )))

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