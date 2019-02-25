Стало известно, что произошло с мужчиной, который вышел покурить с ножом в спине

Как выяснилось, 36-летний житель города отмечал с друзьями 23 февраля в одном из домов на улице Карла Маркса в Зеленодольске. Во время праздничного застолья между приятелями вспыхнула ссора, и один из них всадил другому нож в спину.

- Вызов поступил около двух часов ночи, бригада медиков доставила пациента в Зеленодольскую ЦРБ, - рассказал заведующий филиалом станции скорой медпомощи Зеленодольска Андрей Моисеев.

Врачи не стали извлекать сразу нож из спины, чтобы не спровоцировать сильную потерю крови. Оказав первую помощь, они начали готовить его к операции, но произошло неожиданное. Мужчина сбежал от врачей, чтобы... покурить.

Ролик с инцидентом просочился в Интернет.

- Владимир, ты вообще что-ли без ума? - спрашивает один из медиков на видео. - Куда ты пошел?

Пациент в одних трусах все-таки добрался до выхода из больницы.

- Молодой человек, вы сейчас умрете, - вежливо заметил другой доктор, призывая мужчину не совершать резких движений и вернуться. Пациент прислушался.

В тот же день пациенту была проведена операция. Ему повезло: нож не задел внутренние органы.

- Сейчас он находится в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное, - добавил Андрей Моисеев. - О том, что произошло не расказывает, это предстоит выяснить полицейским.