Готовимся? В Казани стартует новая программа переселения из аварийного жилья

В Казани в этом году стартует новая программа переселения из аварийного жилищного фонда, в прошлом году завершилась предыдущая. Об этом сообщается в материалах отчетной 32-й сессии Казгордумы III созыва.

- В 2019 году ожидается принятие новой программы переселения из аварийного жилищного фонда на 2019–2024 годы. Это позволит переселить еще 51 аварийный дом, – говорится в материалах.

В ходе предыдущей программы переселения из аварийного жилья из почти 90 аварийных домов удалось переселить удалось почти 5 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Татарстана не намерены менять систему работы программы расселения собственников аварийного жилья, хотя с этим многие не согласны. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с женщинами-журналистами в преддверии 8 Марта. "Я понимаю людей, которые живут в аварийном жилье. Они хотят получить больше квадратных метров. Но есть федеральный закон: оценивается имущество и делается компенсация. Мы решили выплачивать 11 тысяч с копейками. В других регионах даже меньшие суммы", - говорил он.