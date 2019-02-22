Метшин рассказал, что нужно для введения бесплатного проезда в автобусах города

Мэр Казани Ильсур Метшин накануне на встрече со студентами Казанского государственного аграрного университета ответил на их вопросы и рассказал о своей мечте - чтобы проезд на общественном транспорте города был бесплатным и что для этого нужно сделать. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Сначала преподаватель КГАУ Фарида Нежметдинова спросила о возможности ввести компенсации расходов студентов на транспорт, по словам Метшина, решение проблемы находится вне компетенции городских властей.

- Компенсация или введение льготных проездных – это вопрос только денег. У города, к сожалению, пока таких денег нет. Казань собирает 157 млрд рублей налогов в год, и только 30 млрд рублей остаются в Казани. Остальное уходит в вышестоящие бюджеты, – рассказал чиновник.

Для появления в городе бесплатного проезда в общественном транспорте необходимы экономическая стабильность на всех уровнях и большая налоговая база.

- Есть порядка 15 городов мира с такой системой – это маленькие города с населением 200-300 тысяч человек, - сообщил Метшин. - Такой опыт есть, он, конечно, кажется фантастическим, но давайте мечтать. К тому же в таких городах на 30-35% сокращается количество машин на дорогах, улучшается экология и развивается туризм, который притягивает тех же студентов с ограниченным бюджетом.

Напомним, в Казани с 3 февраля стоимость проезда на автобусе, троллейбусе, трамвае и метро стоит 27 рублей при оплате наличными, при оплате транспортной картой стоимость поездки составит 25 рублей. Месячный проездной на 100 поездок снизит цену до 18 рублей. Безлимитная карта на все виды городского транспорта подорожала до 2,5 тысяч рублей, исключение составляет метро – за эту сумму можно будет совершить только 50 поездок. Такой же проездной, но без автобуса обойдется на 300 рублей дешевле. Безлимитный проездной на все автобусные маршруты теперь обойдется в 2,3 тысячи рублей, неограниченное число поездок на наземном электротранспорте можно будет купить за 1,6 тысячи рублей. Проездной на один вид трамвая или троллейбуса стоит 1,5 тысячи рублей, на один маршрут автобуса — 1,3 тысячи рублей.