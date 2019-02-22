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Метшин рассказал, что нужно для введения бесплатного проезда в автобусах города

Cегодня, 09:19 908 20 Автор: prokazan.ru
«Давайте мечтать»

Мэр Казани Ильсур Метшин накануне на встрече со студентами Казанского государственного аграрного университета ответил на их вопросы и рассказал о своей мечте - чтобы проезд на общественном транспорте города был бесплатным и что для этого нужно сделать. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Сначала преподаватель КГАУ Фарида Нежметдинова спросила о возможности ввести компенсации расходов студентов на транспорт, по словам Метшина, решение проблемы находится вне компетенции городских властей.

- Компенсация или введение льготных проездных – это вопрос только денег. У города, к сожалению, пока таких денег нет. Казань собирает 157 млрд рублей налогов в год, и только 30 млрд рублей остаются в Казани. Остальное уходит в вышестоящие бюджеты, – рассказал чиновник.

Для появления в городе бесплатного проезда в общественном транспорте необходимы экономическая стабильность на всех уровнях и большая налоговая база.

- Есть порядка 15 городов мира с такой системой – это маленькие города с населением 200-300 тысяч человек, - сообщил Метшин. - Такой опыт есть, он, конечно, кажется фантастическим, но давайте мечтать. К тому же в таких городах на 30-35% сокращается количество машин на дорогах, улучшается экология и развивается туризм, который притягивает тех же студентов с ограниченным бюджетом.

Напомним, в Казани с 3 февраля стоимость проезда на автобусе, троллейбусе, трамвае и метро стоит 27 рублей при оплате наличными, при оплате транспортной картой стоимость поездки составит 25 рублей. Месячный проездной на 100 поездок снизит цену до 18 рублей. Безлимитная карта на все виды городского транспорта подорожала до 2,5 тысяч рублей, исключение составляет метро – за эту сумму можно будет совершить только 50 поездок. Такой же проездной, но без автобуса обойдется на 300 рублей дешевле. Безлимитный проездной на все автобусные маршруты теперь обойдется в 2,3 тысячи рублей, неограниченное число поездок на наземном электротранспорте можно будет купить за 1,6 тысячи рублей. Проездной на один вид трамвая или троллейбуса стоит 1,5 тысячи рублей, на один маршрут автобуса — 1,3 тысячи рублей.

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комментарии

горожанин
33
26 февраля 2019
09:25
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герц$г
19
26 февраля 2019
09:31
Пусть ходят пешком и не мечтают: надо развиваться физически и духовно тогда они вырастут и будет из них толк.Например я преодолевал все трудности сам и никогда ничего не просил особенно у гомофобов.Всегда быть самим собой мой девиз и я не перестаю учить ему недалеких плебеев не обремененых духовным багажом нетрадиционым.
Горожанин
50
26 февраля 2019
09:32
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
60
26 февраля 2019
09:33
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
33
26 февраля 2019
09:34
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
герц$г
9
26 февраля 2019
09:35
Убирай сам свой снег если тебе надо а я считаю что тропинок узких протоптаных достаточно казанцам.
В ответ на комментарий пользователя
ты снег лучше научись нормально убирать,достало уже каждую зиму!а он все о какой то [***] мечтает!опять кокса нанюхался и понесло)))
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Горожанин
45
26 февраля 2019
09:39
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
3
26 февраля 2019
09:44
А почему экономической стабильности нет, особенно на всех уровнях, он там не рассказывал?
Горожанин
1
26 февраля 2019
09:47
Воровать не пробовали?
Горожанин
1
26 февраля 2019
09:48
Это сам Метшин :)
В ответ на комментарий пользователя
в который раз уже кто-то отчаянно топит в минусах комменты против метшина
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Горожанин
1
26 февраля 2019
09:51
Не хватает денег - идите работать :)
Горожанин
0
26 февраля 2019
09:55
Желтые, продажные, минусят
Горожанин
0
26 февраля 2019
09:58
Казань собирает 157 млрд рублей налогов в год, и только 30 млрд рублей остаются в Казани. Остальное уходит в вышестоящие бюджеты, – рассказал чиновник.

И...ТЬ пора отделяться
Горожани
0
26 февраля 2019
09:59
Мечта о бесплатном проезде, как мечта о бесплатном сыре. Это как мечта о гуманном Иване Грозном, то чего не может быть в принципе. В лучшем случае скидки для студентов и пенсионеров.
Горожани
0
26 февраля 2019
10:02
Через 10 лет могут сделать беспл. проезд для ветеранов ВОВ.
Горожани
0
26 февраля 2019
10:06
,, У меня есть мечта,, говорил Мартин Лютер Кинг ........
Горожанин
0
26 февраля 2019
10:10
Это через анонимайзер минусят, айпи меняется и можно до бесконечности минуса ставить.
А вообще, метшинские шестерки сегодня не плохо заработают
В ответ на комментарий пользователя
в который раз уже кто-то отчаянно топит в минусах комменты против метшина
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Елена
0
26 февраля 2019
10:12
В карманах чиновников пошуршать - сразу на всё деньги найдутся! Но это для простых людей тоже только мечта...
Горожанин
0
26 февраля 2019
10:15
У нас есть самообложение, если народ скинется - то и государство выделить. А если нет - то никто и не добавит. Условное государство
В ответ на комментарий пользователя
Казань собирает 157 млрд рублей налогов в год, и только 30 млрд рублей остаются в Казани. Остальное уходит в вышестоящие бюджеты, – рассказал чиновник.

И...ТЬ пора отделяться
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Казанец
0
26 февраля 2019
10:17
Студентам и школьникам могли бы уж льготные проездные сделать... Проездной дороже, чем вся стипендия...

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