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архив ProKazan.ru

В ГИБДД назвали сроки введения электронных водительских прав

Cегодня, 09:42 142 6 Автор: prokazan.ru
Уже в ближайшее время

Электронные права могут появиться уже в 2020 году, рассказал начальник ГИБДД России Михаил Черников. По его словам, через год можно будет не носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля, передает РИА Новости.

- Когда не было электронных баз данных, водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем, — заявил он.

Как отметил Черников, нововведение поможет бороться с поддельными документами, а также со случаями использования одних прав похожими внешне водителями.

В декабре прошлого года источник сообщалось, что МВД хочет отказаться от идеи "вшивать" чипы в права и свидетельства о регистрации транспортных средств в пользу идеи оцифровки этих документов.

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комментарии

глас народа
0
25 февраля 2019
10:15
Еще бы электронных инспекторов, чиновников и депутатов и жизнь у народа пойдет сразу в гору......
Горожанин
0
25 февраля 2019
10:21
так глядишь е мультипаспорту придём, как в Эстонии
Горожанин
0
25 февраля 2019
10:26
тогда личность подтверждать как - паспорт таскать трепать. Не проще плстиковую карточку - права?
Горожанин
1
25 февраля 2019
10:43
Интернет сдохнет или гаевня которую из аулов набирают чего кривыми ручками накосячит - будешь на посту куковать, пока не подтвердят что ты не верблюд :-P
герц$г
0
25 февраля 2019
10:44
Детская песня"Крокодил". Крокодил,крокодил на работу не спешил. Он лёжал всё на полянке брюшко золотил. Кракодил,кракодил на работу не спешил. Он с Маринкой из детсада хоровод водил. Хорошо ему в детсаде там дают кампот. Он с детишками по кругу водит харовод. Он игрушки получает и порой амлет. Он печали там не знает целых пару лет. Вот они идут по парку шумною гурьбой. Он гербарий собирает у берёзки той. Хорошо ему в детсаде там дают кампот. На гитаре он играет радосный гавот. На работу он не ходит-жизнь так хороша. Он английский изучает-там его душа. Он на пляже отдыхет лёжа на песке. Коку-колу покупает с девочкой в ларьке
Горожанин
0
25 февраля 2019
10:58
Б..ди, а как будут подверждать личность, по сечатки глаз по приложению андроида? А может по чипу в заднице? Или начнут штрафовать за то что собой нет паспорта? Е.... тые, больше слов нет, давайте им без причин еще соберем чуть денег может пронесет?

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