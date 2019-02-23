В РТ на предприятиях агропромышленного комплекса погибли два человека

В Татарстане на предприятиях агропромышленного комплекса (АПК) в 2018 году погибли два человека. Об этом в ходе совещания в кабмине РТ сообщил министр сельского хозяйства республики Марат Ахметов.

По словам главы ведомства, в Татарстане снижается травматизм в подконтрольной ему отрасли. Так, за прошлый год было зафиксировано 53 случая профессиональных заболеваний у работников АПК, из них 20 приходится на операторов машинного доения.

Ахметов также сообщил, что в 2018 году расходы сельхозформирований на мероприятия по охране труда составили 358 млн рублей. В среднем на одного работника приходится до 5 тыс рублей.