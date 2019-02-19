Дочь выселяемой под Казанью 93-летней тыловички о благотворителе: «Это все фейк»

Дочь 93-летней ветерана тыла из Зеленодольска Марфуги Гадиевой Дания Перминова опровергла сообщения о благотворителей, который поможет им с ипотекой, назвав их "туфтой и фейком".

- Все блеф, фейк, это все туфта. Никакой благодетель ко мне не обращался. О спонсорстве речи нет. А если проявится благодетель, пусть просто знает: хочется ему быть нашей "крышей", пусть будет ей в прямом смысле – поменяет нам крышу в доме, это единственное, с чем есть проблемы. Все остальные коммуникации в полном порядке. А от крыши мы не откажемся, цитирует "Казанский репортер" слова Дании Перминовой.

Ранее официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что семье поможет анонимный благотворитель. "Там два варианта: либо соципотека, либо соцнайм. Что из этого она выберет, в той части ей готов помочь благотворитель", — говорила Лилия Галимова.

Напомним, пожилую женщину по решению суда выселяют на улицу. Трехкомнатную квартиру дочь купила матери в 2012, никто не знал, что годом ранее дом признан аварийным и требующим расселения. Власти предложили 700 тысяч рублей выкупной цены или же новую "однушку" площадью в 20 кв. м.