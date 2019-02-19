Минниханов уволил начальника управления ЗАГСа РТ. Появилась объясняющая версия

Президент Татарстана Рустам Минниханов освободил от должности начальника Управления ЗАГС КМ РТ Альбину Шавалееву, указ появился на сайте президента РТ.

На эту должность была назначена Гульшат Нигматуллина.

Отметим, Альбина Шавалеева возглавляла ЗАГС РТ с ноября 2014 года.

В анонимном Telegram-канале "Неудаща", где ранее уже анонсировалась эта отставка, назвали возможную причину такого решения.

- Поводом послужили цифры, озвученный Альбиной Рафаилевной в своем выступлении. Начальник управления ЗАГС не стала скрывать плачевное состояние дел по своему ведомству: самый глубокий провал по количеству новорожденных с 2009 года (снижение на 3,7% по отношению к 2017 году), кратная разница в количестве новорожденных между городами и селами Республики (16,9 новорожденных на 1000 человек населения в Казани, 13,6 – в Набережных Челнах, 8,7 в среднем по районам РТ, 3,4–3,5 детей в самых отстающих районах), сокращение числа первых детей в семьях (с 45% до 39% по отношению к 2017 году), снижение на 7,8% количества заключенных браков (самый низкий показатель за последние 14 лет), рост смертности (впервые с 2015 года) на 1,7%. Так же Альбина Шавалеева впервые озвучила, что в Татарстане 46% мужчин и 18% женщин не дожили до 65 лет, установленного в прошлом году правительством России возраста выход на пенсию.



Выступление Альбины Рафаилевны вызвало возмущение коллег, так как эта информация может бросить тень на Республику, да и пенсионную реформу в целом [...] В среде мужчин в синих костюмах и женщин с дорогой бижутерией не принято говорить откровенно в присутствии людей не из их круга и журналистов, - говорится в сообщении канала.