В Казани состоится предпремьерный показ фильма "Громкая связь" ( комедия, мелодрама 16+), он пройдет 13 февраля в 19:00 в кинотеатре "Алмаз Синема Гранд" (Сувар Плаза).

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Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг о друге.

Российская адаптация «Квартетом И» нашумевшего итальянского хита «Идеальные незнакомцы».