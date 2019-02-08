В Казани состоится предпремьерный показ фильма "7 ужинов" ( комедия, мелодрама 12+), он пройдет 13 февраля в 19:00 в кинотеатре "Алмаз Синема Порт" (РК Ривьера).

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После пяти лет совместной жизни отношения супругов разваливаются: детей нет, любовь остыла, общих интересов практически не осталось. Когда жена просит развод, главный герой вдруг осознает, что не готов отпустить близкого человека и уговаривает жену протестировать будто бы разработанную им научную методику восстановления отношений. Называется она «Семь ужинов».

И если после участия в этом эксперименте, девушка не изменить решение, он даст ей развод. Все просто — они должны будут поужинать семь раз. Но выясняется, что каждый раз будут новые вводные — ужин в темноте, ужин без одежды, ужин в присутствии постороннего человека… Жена, уверенная в том, что это лишь наивный повод оттянуть расставание, снисходительно соглашается.