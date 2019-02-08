В Нижнекамске мужчина спал, пока горела его квартира

В Нижнекамске пьяный мужчина спал, пока горела его квартира, сообщает местный телеканал.

Пожар в квартире по улице Чабьинской произошел накануне в 15.15.

- Прибывшим на место спасателям пришлось взрезать двери горящей квартиры специнструментом, - говорится в сообщении.

В квартире пожарные обнаружили спящего мужчину, его вывели на улицу. Позже выяснилось, что на балконе горел стул. Эвакуация жильцов не понадобилась, от помощи медиков нижнекамец отказался. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

