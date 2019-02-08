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В Нижнекамске мужчина спал, пока горела его квартира

Cегодня, 17:51 12 1 Автор: prokazan.ru

В Нижнекамске пьяный мужчина спал, пока горела его квартира, сообщает местный телеканал.

Пожар в квартире по улице Чабьинской произошел накануне в 15.15.

- Прибывшим на место спасателям пришлось взрезать двери горящей квартиры специнструментом, - говорится в сообщении.

В квартире пожарные обнаружили спящего мужчину, его вывели на улицу. Позже выяснилось, что на балконе горел стул. Эвакуация жильцов не понадобилась, от помощи медиков нижнекамец отказался. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.
 

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комментарии

Горожанин
0
09 февраля 2019
17:37
Это авитаминоз.
Горожанин
0
09 февраля 2019
18:01
Лоджия это квартира, а балкон не квартира.

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