В Казани на пожаре в многоэтажке погиб человек: 30 жителей эвакуировали

В Казани в результате пожара в многоэтажном доме погиб один человек и еще один пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре поступило сегодня около 11.50.

- Пожар произошел на улице Тополева в доме №55. На первом этаже горела квартира, - рассказали в МЧС.

На место приехали пожарные. Они обнаружили, что горит мебель в квартире на первом этаже. С вышележащих этажей эвакуировались около 30 человек. Во время тушения пожарные в квартире обнаружили тело погибшего мужчины. Еще одного жильца удалось спасти.

В настоящее время устанавливается причина пожара.