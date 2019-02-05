Путин уволил главу СК по РТ и замминистра МВД по РТ

Президент России Владимир Путин уволил главу следственного управления СК РФ по РТ Павла Николаева и замминистра МВД по РТ Рафаиля Гильманова, сообщается в указе на официальном интернет-портале правовой информации.

В конце прошлого года 48-летний Павел Николаев подал в отставку.

Павел Николаев родился в Казани. Окончил Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности "юриспруденция" (1994 г.). Владеет немецким языком.

Рафаиль Гильманов родился в Казани. Окончил Казанский государственный университет (1981 г.).