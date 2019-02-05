Дорога-дублер избавит трассу «Зеленодольск - Казань» от пробок

Республиканские власти решили построить долгожданную дорогу-дублер Горьковского шоссе. Она позволит разгрузить трассу, соединяющую Зеленодольск и Казань. Из-за перегруженности, здесь практически каждое утро возникают многокилометровые пробки. Новая дорога должна улучшить транспортную ситуацию, сообщает "Бизнес-Онлайн".

По расчетам специалистов, пропускная способность Горьковского шоссе - около 2,3 тысяч машин в час по одной полосе. В часы пик неизбежно возникают заторы. Зеленодольцы, часто ездящие в Казань и обратно, могут с ходу назвать проблемную зону - это участок от железнодорожного моста в районе лесопарка Лебяжье до Горьковского кольца. Ситуацию также усугубляет железнодорожный переезд, на котором многие водители вынуждены сбрасывать скорость.

Проектировщики предлагают разгрузить шоссе, построив дорогу-дублер со стороны Волги. Один из вариантов предполагает прокладку 13 километров дорожного полотна вдоль улицы Боевой. В перспективе она свяжет улицу Несмелова и Кировскую дамбу с мостом через Волгу в районе Займища. Таким образом, кроме Горьковского шоссе, появится еще один прямой выезд на трассу М7.

- У нас уже есть проектное решение для создания разворотных петель на Горьковском шоссе, чтобы из «Салават Купере», не пересекая дорогу перпендикулярно, можно было уходить по разворотной петле, - прокомментировал порталу ProKazan.ru глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов. - Эксперты говорят, что мы просто пробку перенесем ближе к городу. Но у нас есть единственная в своем роде Автоматизированная система управления дорожным движением, которая регулирует перекрестки и светофоры, я думаю она подстроится.