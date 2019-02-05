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архив ProKazan.ru

В Казани после смерти дочери активистки пройдет марш «материнского гнева»

Cегодня, 10:19 49 0 Автор: prokazan.ru

В Казани пройдет "Марш материнского гнева", акция, согласованная с мэрией, пройдет 10 февраля, об этом сообщает "Коммерсант".

Решение о проведении акции было принято после смерти дочери активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко из Ростова. Перед этим полиция пришла с обысками к активистам "Открытой России", в Казани полицейские пришли к члену федерального совета "Открытой России" Эльзе Нисанбековой, обыск проводили по уголовному делу, которое завели на члена федерального совета организации Анастасию Шевченко.

После данного инцидента Казань решила присоединится к всероссийской акции. Акция пройдет в парке Тинчурина 10 февраля.

В акции планируется участие до 50 человек.

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комментарии

Виталий
0
07 февраля 2019
10:50
И толку от этого ? Земля пухом

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