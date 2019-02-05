Главный онколог Татарстана объяснил деление на «славянский» и «татарский» рак

Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков прокомментировал свое выступление на брифинге в Кабмине РТ, объяснив ситуацию со "славянским" и "татарским" раком.

Накануне он сообщил, что в Татарстане в последние три года проводятся до 22 процентов всех генетических исследований, необходимых для назначения тех или иных противораковых препаратов, он привел в пример историю актрисы Анджелины Джоли, которая удалила молочные железы, узнав о наличии гена BRCA.

Такой же профилактикой на генном уровне и занимаются казанские ученые. Проверяют они теорию этноспецифичности генов. Свой набор мутаций, предсказывающих рак, может быть и у татар, и у славян, их "переписью" и занимаются для облегчения диагностики в будущем.

- Речь шла о наследственном раке молочной железы, который обусловлен мутациями в нескольких генах – BRCA1 и BRCA2 или БРАКА1, БРАКА2. Общеизвестный факт, что мутации в этих генах этноспецифичны. Есть даже этносы, в которых не бывают мутации в этих генах. Это, например, евреи-ашкенази. У этноса татар были выявлены свои мутации в этих генах, которые отличаются от этносов славян, которые были приведены в исследованиях российских учёных, - цитирует радиостанция "Говоорит Москва" слова Владимира Жаворонкова.

Он подчеркнул, что говорить об отличии генов у разных наций нельзя.