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архив ProKazan.ru

Казань встала в девятибалльных пробках

Cегодня, 09:01 477 1 Автор: prokazan.ru

Сегодня утром пробки в Казани достигли 8 баллов, причина - сильная метель в городе.

Наибольшие проблемы с движением наблюдаются  на Оренбургском тракте, Фермском шоссе, проспекте Победы, улицах Ершова, Гвардейская, Патриса Лумумбы.

Из-за ДТП серьезные заторы возникли на проспекте Победы, на улице Патриса Лумумбы рядом с перекрестком с Гвардейской,сразу три аварии произошли возле Танкового кольца — на проспекте Универсиады и Оренбургском тракте.

Напомним, накануне сообщалось, что за сутки на Казань выпадет 11,3 мм снега, вероятно, это будет самый сильный снегопад за текущую зиму. До сих пор самый сильный снегопад был зафиксирован в январе, к примеру, 16 января на город выпало 9,7 мм снега. 

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комментарии

ашотик
0
05 февраля 2019
09:53
нас всех завали снегом

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