В казанском поселке на сутки полностью отключат воду

В казанском поселке Дальний завтра в ряде домов почти на сутки отключат воду, причина - подключение водопровода на перекрестке улиц Родины и Бухарская. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Воды не будет с 9.00 5 февраля до 6.00 6 февраля в домах по ул.Бухарская с четными номерами со 2 по 28 (кроме домов №№4, 4а, 4а к.1, 2; 4в к.1, 2, 3), с нечетными номерами – 1, 1а, 1 к. 1; 1/1, 3а, 3а к.1, 3а к. 2, 5а, а также в домах №15а и №15д по ул.Родины.

Также воды не будет на улицах Крылова, Рылеева, Скрябина, Физкультурная, Фонвизина, Фруктовая, Черепичная, Шахтерская.