Свои порядки: поликлиника шлет казанцев в Интернет

О необычном «нововведении» в поликлинике №2 7-й горбольницы рассказала нам читательница Алина Самигуллина. Чтобы записаться к врачу, девушка, как обычно, позвонила в регистратуру. Но там уточнили ее дату рождения и, узнав, что пациентке нет и 30-ти, записывать отказались.

– Сказали, что я слишком молодая, звонят только бабушки, а мне нужно через интернет записаться, – поделилась Алина.

На вопрос девушки, почему неделю назад ее записали по телефону без всяких проблем, в регистратуре ответили, что все дело в январских нововведениях.

Только Минздрав республики, как нам рассказали в пресс-службе, ничего такого пока не вводил. И возраст пациента значения по-прежнему не имеет.

Вот какими способами можно записаться к врачу: