Свои порядки: поликлиника шлет казанцев в Интернет

– Сказали, что я слишком молодая, звонят только бабушки, а мне нужно через интернет записаться, – поделилась Алина.
Вот какими способами можно записаться к врачу:
1) самостоятельно через Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/), Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/),
2) через терминал электронной очереди и инфомат "Электронный Татарстан"
3) через сотрудника регистратуры (при обращении пациента лично или по телефону).
Пациент имеет право на использование наиболее доступного способа предварительной записи. При этом в официальном комментарии поликлиники отметили: в связи с тем, что люди молодого и среднего возраста активно пользуются мобильными приложениями, в первую очередь данным возрастным категориям предлагаются и разъясняются правила пользования Порталом Госуслуг.
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