В Казани на территории мечети рухнул крупнейший в РТ шатер на тысячу мест

В Казани на территории мечети "Ярдэм" обрушился крупнейший в Татарстане шатер, причина - износ конструкции и мокрый снег, выпавший в последние недели. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Шатер прослужил более пяти лет, во время священного месяца Рамадан в нем одновременно находились около 1 тысячи человек. По словам имама мечети Илдара Баязитова, шатер "хоть и устарел, но руководство прихода надеялось, что и в этом году сможет принять на ночную трапезу верующих мусульман".

На новый шатер планируется собрать 7 млн рублей.