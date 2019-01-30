В КФУ сообщили об оттепели в Казани

В ближайшие дни Казань будет находиться под влиянием циклона, который движется с Атлантики, из-за него в городе будет наблюдаться оттепель. Об этом сообщил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии КФУ Юрий Переведенцев.

- Согласно прогнозам Гидрометцентра России, в предстоящие дни ожидается оттепель. Так, завтра, 31 января, днем температура воздуха составит -9 градусов днем и -11 градусов ночью, - сообщил Юрий Переведенцев.

1 февраля прогнозируется солнечная погода: -8 градусов в дневные часы и -10 – в ночные.

- В эти дни ожидаются слабые осадки. Согласно многолетним климатическим показателям, среднесуточная температура воздуха сегодня должна составлять -12 градусов, однако по факту она выше и составляет -5 градусов. Таким образом, климатическая норма не выполняется. Мы находимся на восточной периферии циклона. Свою лепту привносят и южные потоки воздуха, - цитирует пресс-служба КФУ слова Переведенцева.