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В Казани осудили мужчину, который надругался над девочкой в лифте

29.01.2019, 16:20 698 14 Автор: prokazan.ru

В Казани осудили 50-летнего жителя города, которого признали виновным в развратных действиях в отношении 15-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Московского суда.

Его признали виновным в том, что в октябре 2018 в одном из подъездов дома по улице Ибрагимова, применив насилие и угрозы, мужчина совершил в отношении несовершеннолетней действия сексуального характера.

Мужчину отправили в колонию строгого режима на 6 лет.

Напомним, девочка, возвращаясь с учебы домой, зашла в лифт, вместе с ней зашел мужчина, который начал угрожать девочке и трогать ее. После этого он вывел школьницу в подъезд и надругался над ней. Девочка рассказала о случившемся матери, которая написала заявление в полицию. Было возбуждено дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

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комментарии

Горожанин
0
29 января 2019
16:29
А лифт поменяли?
Горожанин
20
29 января 2019
16:36
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
17
29 января 2019
18:17
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
20
29 января 2019
18:40
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Шамиль
2
29 января 2019
18:43
"""""Таких не сажать, а расстреливать надо - ублюдок ."""""

- Не. не! Нельзя ни в коем случае. Еще и отпустят по УДО. 100%. Это ж твой глубоко любимый пукин так сделал. Ты холуек за него голосовал? Тогда чего хочешь?
Горожанин
2
29 января 2019
18:48
На вильдашку похож
Горожанин
2
29 января 2019
21:34
Ты будешь подниматься в лифте, на третьем этаже к тебе подсядет телка, выйдет на 6 и скажет что ты ее трогал. В итоге тебя расстреляют, а в коммах на проказе напишут что так тебе мрази и надо.

Ни о какой смертной казни не может быть и речи, пока такие приговоры выносятся исключительно со слов "потерпевших". Любой попасть может, думайте что пишете, дурачки)
В ответ на комментарий пользователя
Таких не сажать, а расстреливать надо - ублюдок .
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Горожанин
1
29 января 2019
22:28
Смугленький
Горожанин
1
29 января 2019
23:50
Аура плохая, там уже у всех по 2 бабочки, располощут, мама не горюй.
В ответ на комментарий пользователя
Ты будешь подниматься в лифте, на третьем этаже к тебе подсядет телка, выйдет на 6 и скажет что ты ее трогал. В итоге тебя расстреляют, а в коммах на проказе напишут что так тебе мрази и надо.

Ни о какой смертной казни не может быть и речи, пока такие приговоры выносятся исключительно со слов "потерпевших". Любой попасть может, думайте что пишете, дурачки)
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Ага
3
30 января 2019
00:02
А вдруг сама домогалась и потом сама в ширинку полезла? Я такое в кино много раз видел
Горожанин
3
30 января 2019
00:04
Димаса никто не потрогает, даже если нагадит в судно, даже мамка. Только если Ага наведается.
В ответ на комментарий пользователя
Ты будешь подниматься в лифте, на третьем этаже к тебе подсядет телка, выйдет на 6 и скажет что ты ее трогал. В итоге тебя расстреляют, а в коммах на проказе напишут что так тебе мрази и надо.

Ни о какой смертной казни не может быть и речи, пока такие приговоры выносятся исключительно со слов "потерпевших". Любой попасть может, думайте что пишете, дурачки)
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Горожанин
3
30 января 2019
00:08
Ну да, как бы, зашквар.
В ответ на комментарий пользователя
Димаса никто не потрогает, даже если нагадит в судно, даже мамка. Только если Ага наведается.
Развернуть
Ковбой Мальборо
4
30 января 2019
00:21
Два, гнойных авторитета проказани. Димас и Ага. Ааау. Держат его, как герцог держит за яйца своего осла, да.
В ответ на комментарий пользователя
Ты будешь подниматься в лифте, на третьем этаже к тебе подсядет телка, выйдет на 6 и скажет что ты ее трогал. В итоге тебя расстреляют, а в коммах на проказе напишут что так тебе мрази и надо.

Ни о какой смертной казни не может быть и речи, пока такие приговоры выносятся исключительно со слов "потерпевших". Любой попасть может, думайте что пишете, дурачки)
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Ковбой Мальборо
4
30 января 2019
00:43
Обычно подсаживаются и просят еще кнопку нажать, и прячутся за спиной от таких как ты. Фиг знает, кажется мы здесь не за этим. Чертова нагрузка.
В ответ на комментарий пользователя
Ты будешь подниматься в лифте, на третьем этаже к тебе подсядет телка, выйдет на 6 и скажет что ты ее трогал. В итоге тебя расстреляют, а в коммах на проказе напишут что так тебе мрази и надо.

Ни о какой смертной казни не может быть и речи, пока такие приговоры выносятся исключительно со слов "потерпевших". Любой попасть может, думайте что пишете, дурачки)
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