В Казани осудили мужчину, который надругался над девочкой в лифте

В Казани осудили 50-летнего жителя города, которого признали виновным в развратных действиях в отношении 15-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Московского суда.

Его признали виновным в том, что в октябре 2018 в одном из подъездов дома по улице Ибрагимова, применив насилие и угрозы, мужчина совершил в отношении несовершеннолетней действия сексуального характера.

Мужчину отправили в колонию строгого режима на 6 лет.

Напомним, девочка, возвращаясь с учебы домой, зашла в лифт, вместе с ней зашел мужчина, который начал угрожать девочке и трогать ее. После этого он вывел школьницу в подъезд и надругался над ней. Девочка рассказала о случившемся матери, которая написала заявление в полицию. Было возбуждено дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".