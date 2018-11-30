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Завершено голосование на конкурсе по присвоению имен аэропортам РФ

Cегодня, 17:19 44 2 Автор: prokazan.ru

Сегодня завершилось финальное голосование по присвоению российским аэропортам имена знаменитых людей. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Подведение окончательных итогов займет несколько дней, которые необходимы для обработки анкет, поступающих из регионов, и сведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование.

Как сообщает ТАСС, участие в голосовании приняли около 5 млн человек по всей России, при этом больше всего люди голосовали в последние сутки.

Победители конкурса будут объявлены 4 декабря в 19.00 в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, что для  для казанского аэропорта лидером голосования является Габдулла Тукай, на втором месте — Андрей Туполев, на третьем — Муса Джалиль. Для Бегишево лидером является Николай Лемаев, далее следуют имена Дмитрий Менделеев, Иван Шишкин и Салих Сайдашев.

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комментарии

Горожанин
0
01 декабря 2018
17:39
Ну и баклажаны же, а.
Горожанин
1
01 декабря 2018
17:46
Сто процентов был не Тукай ,но будет Тукай

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