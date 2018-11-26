Под Казанью женщина умерла из-за морозов

В Зеленодольском районе Татарстана в поселке Васильево скончалась женщина, предварительная причина смерти - переохлаждение. Информацию подтвердил источник портала.

Женщина возрастом примерно в 50 лет, чья личность пока не установлена, была госпитализирована утром 24 ноября от дома №14 по улице Комсомольская, спустя несколько часов она скончалась.

- В ходе экспертизы выяснилось, что она скончалась из-за переохлаждения, - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту ведется доследственная проверка.

Отметим, что последние несколько дней температура воздуха в Татарстане по ночам опускается ниже - 10 градусов.