Стало известно, как можно будет узнать беспилотники на дорогах Татарстана

Беспилотные автомобили, которые в рамках эксперимента с 1 декабря появятся на дорогах Татарстана, будут оснащены специальным знаком "А", означающим "Автономное вождение". Об этом рассказал пресс-секретарь НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев, передает ТАСС.

Новый знак полностью соответствует ГОСТу, его разрешено устанавливать на автомобилях с высокой степенью автоматизации. Прототип этого знака будет представлен 30 ноября в рамках Urban Mobility Forum, получить его смогут все делегаты, однако количество знаков ограниченно. В дальнейшем знак будет общедоступным.

Каждый беспилотный автомобиль на дорогах Москвы и Татарстана, где пройдут эксперименты, будет оснащен этим знаком.

Цель эксперимента - определить экономическую модель использования беспилотников, а также его дальнейшее развитие.