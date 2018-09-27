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В Казани сотрудник полиции, угрожая пистолетом, задержал вероятного похитителя телефона

В Казани сотрудник полиции, угрожая пистолетом, задержал вероятного похитителя телефона
16+
Фото: скриншот
В МВД заявили, что он действовал в рамках закона

В Казани полицейский, угрожая оружием, задержал 26-летнего парня, угрожая ему пистолетом, информацию telegram-канала Mash подтвердили в МВД по РТ.

- Так в Казани задерживают за кражу телефона. Опер нашел похищенный мобильник по биллингу и повязал его нового хозяина - достав ствол. За ХS Max бы там к стенке поставили, - говорится в подписи под фото.

Как выяснилось после, 29-летняя жительница Ново-Савиновского района сообщила, что у ее супруга похитили смартфон и золотую цепочку, а также избили его.  Подозреваемым оказался 26-летний казанец, которого и попытались задержать в магазине. Но подозреваемый «законное требование проследовать в отдел проигнорировал» и «внешне был настроен агрессивно», поэтому было принято решение о «демонстрации пневматического пистолета».

В пресс-службе МВД по РТ отметили, что действовали сотрудники ведомства, соблюдая нормы законодательства.

Уже после парня доставили в территориальный отдел, опросили и отпустили.

N. Vildanov, 29.09.2018, 08:57
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин29 сентября 2018, 09:17
Отпустили...
Рука лицо...
0
4
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Горожанин29 сентября 2018, 09:24
Фейк.
0
0
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Горожанин29 сентября 2018, 09:26
По биллингу, инспектор гаджет, ордер по telegram-каналу пришел.
0
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