Казань сегодня: арест экс-силовика, стоимость дороги и бомжует женщина

Личная история. Под забором казанского детсада бомжует женщина. Ее выгнал из дома сын?

В редакцию «Pro Город» и портала ProKazan.ru пожаловались родители, чьи дети ходят в детский сад №164 на улице Тверской. По сообщениям обеспокоенных мам и пап, под ограждением детского учреждения поселились бомжи.

- Прямо за забором обосновались, – рассказала жительница Казани Екатерина Шулаева. – И ведь дети еще подходят к ним во время прогулки, те с ними даже разговаривают. Мало ли что они могут сделать и чем дети заразиться могут!

В Казани на месяц арестовали экс-силовика, напавшего на подростка-инвалида у метро

В Казани сегодня суд принял решение до 26 октября арестовать 43-летнего Рустема Газизуллина, который напал на 17-летнего подростка-инвалида у станции метро "Яшьлек" в Казани, об этом стало известно сегодня в суде.

Сам подозреваемый перед заседанием рассказал, что он испугался подростка, который налетел на него с сыном, в результате чего и случилось нападение.

В Казани досрочно прекратили вакцинацию около станций метро

В Казани досрочно прекратили вакцинацию горожан от гриппа около станций метро, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РТ.

Напомним, планировалось, что прививки будут делать с 6 сентября по 5 октября у выходов со станций метро "Авиастроительная", "Яшьлек", "Козья слобода", "Проспект Победы", "Дубравная", но накануне в ведомстве заявили, что 28 сентября бригады у метро прекращают работу.

В мэрии Казани опровергли данные об установке «Хранительницы» у Храма всех религий

В мэрии Казани опровергли сообщения, что скульптуру Даши Намдакова "Хранительница" собираются установить у Храма всех религий, ранее об этом рассказал брат строителя Храма всех религий Ильдара Ханова Ильгиз.

Стоимость платной дороги Москва-Казань оценили почти в треть от затрат на ВСМ

Стоимость строительства трассы "Москва - Казань" оценивается в 540-550 млрд рублей, таким образом она дешевле стоимости строительства высокоскоростной магистрали "Москва - Казань" почти в 3 раза, сообщли сегодня замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.