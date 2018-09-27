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Шпионский фоторепортаж с самой технологичной парковки Казани, которую построили у НКЦ
20:14, сегодня7
Казань сегодня: арест экс-силовика, стоимость дороги и бомжует женщина
20:03, сегодня
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Стоимость платной дороги Москва-Казань оценили почти в треть от затрат на ВСМ
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Как казанцам выбрать охранную компанию, чтобы надежно защитить свою жизнь и имущество
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Неограниченный интернет в каждый дом: как безлимит меняет жизнь казанцев
Yota включила музыку в Казани
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В Казани заочно арестовали колумбийца, обвиняемого в краже бриллиантов на 133 млн рублей
14:47, сегодня14
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14:34, сегодня5
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Условный теракт в аэропорту Казани: бомба на взлетной полосе и автоматчики на бронетехнике
14:19, сегодня5
В Казани на месяц арестовали экс-силовика, напавшего на подростка-инвалида у метро
13:40, сегодня51
Школьник из Казани был найден повешенным у себя дома
12:59, сегодня21
Личная история. Под забором казанского детсада бомжует женщина. Ее выгнал из дома сын?
12:18, сегодня42
В Татарстане назначили трех новых замминистров
12:09, сегодня15
Депутаты Госдумы предложили запретить продажу газировки и чипсов в школах
11:58, сегодня30
В Татарстане задержали депутата, которого заподозрили в даче взятки
11:41, сегодня6
В Казани досрочно прекратили вакцинацию около станций метро
11:03, сегодня18
В Татарстане нашли повешенным экс-полицейского. Ранее он связал у себя дома девочку
10:37, сегодня28
В КФУ изобрели зубную щетку, которая чистит все зубы одновременно
09:50, сегодня21
В Казани родители назвали сына Потапий, а дочь - Эллада
09:23, сегодня24
В Нижнекамске трамвай насмерть сбил женщину
09:22, сегодня9
В Казани задержали мужчину, избившего подростка-инвалида около метро
08:59, сегодня74
Афиша на выходные: выставки собак и кошек и закрытие мотосезона
07:00, сегодня1
Сегодня в Казани ожидается порывистый ветер и +12 градусов
06:17, сегодня2
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Казань сегодня: видео ДТП с военным "Камазом", бананы у школы и розыск банкира
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В Казани в полицию сообщили о бесплатных бананах, которые раздавали около школы
17:16, 27.09.201855
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16:40, 27.09.201833
Всемирный фонд дикой природы выступил против разведения снежных барсов под Казанью
16:16, 27.09.201822
В Казани объявили в розыск банкира, подменившего 230 млн рублей на билеты "банка приколов"
15:59, 27.09.201845
Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов снялся в рекламе презервативов
15:47, 27.09.201823
Госпитализированный в Казань Элвин Грей: предстоит длительное лечение
15:29, 27.09.201832
Появилось видео момента столкновения с военным "Камазом" в Казани, где погиб студент
15:08, 27.09.201842
Ректор КФУ: зарплата у преподавателей нашего вуза выше, чем у нефтяников
14:50, 27.09.201833
В Татарстане почти в два раза выросло число жителей старше 100 лет
14:25, 27.09.201831
У жителей Казани появилась возможность встретиться с динозаврами
13:56, 27.09.20187
Госдума окончательно приняла пенсионную реформу
13:50, 27.09.201838
В Татарстане на трассе опрокинулась фура с углекислым газом
13:46, 27.09.20184
В Казани решили дать тепло в квартиры только со следующего месяца
13:09, 27.09.201845
Из Казани в Самару запустят скорый поезд
12:42, 27.09.201824
В Казани продлили ограничение движения по улице Назарбаева
11:57, 27.09.20188
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Рейтинг городов по стоимости жилья: дороже, чем в Казани, его мало где найдешь
07:00, 27.09.201821
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Казанцы делятся опытом: как переехать в готовый дом, имея всего 150 тысяч рублей
00:00, 27.09.2018
Казань сегодня: новые автобусы, избиение около станции и госпитализация певца
20:07, 26.09.201813
«Взяли без кастинга». Казанские мальчишки рассказали, как попали на шоу к Максиму Галкину
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Казань сегодня: арест экс-силовика, стоимость дороги и бомжует женщина

Казань сегодня: арест экс-силовика, стоимость дороги и бомжует женщина
16+

Личная история. Под забором казанского детсада бомжует женщина. Ее выгнал из дома сын?

В редакцию «Pro Город» и портала ProKazan.ru пожаловались родители, чьи дети ходят в детский сад №164 на улице Тверской. По сообщениям обеспокоенных мам и пап, под ограждением детского учреждения поселились бомжи.

- Прямо за забором обосновались, – рассказала жительница Казани Екатерина Шулаева. – И ведь дети еще подходят к ним во время прогулки, те с ними даже разговаривают. Мало ли что они могут сделать и чем дети заразиться могут!

В Казани на месяц арестовали экс-силовика, напавшего на подростка-инвалида у метро

В Казани сегодня суд принял решение до 26 октября арестовать 43-летнего Рустема Газизуллина, который напал на 17-летнего подростка-инвалида у станции метро "Яшьлек" в Казани, об этом стало известно сегодня в суде.

Сам подозреваемый перед заседанием рассказал, что он испугался подростка, который налетел на него с сыном, в результате чего и случилось нападение.

В Казани досрочно прекратили вакцинацию около станций метро

В Казани досрочно прекратили вакцинацию горожан от гриппа около станций метро, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РТ.

Напомним, планировалось, что прививки будут делать с 6 сентября по 5 октября у выходов со станций метро "Авиастроительная", "Яшьлек", "Козья слобода", "Проспект Победы", "Дубравная", но накануне в ведомстве заявили, что 28 сентября бригады у метро прекращают работу.

В мэрии Казани опровергли данные об установке «Хранительницы» у Храма всех религий

В мэрии Казани опровергли сообщения, что скульптуру Даши Намдакова "Хранительница" собираются установить у Храма всех религий, ранее об этом рассказал брат строителя Храма всех религий Ильдара Ханова Ильгиз.

Стоимость платной дороги Москва-Казань оценили почти в треть от затрат на ВСМ

Стоимость строительства трассы "Москва - Казань" оценивается в 540-550 млрд рублей, таким образом она дешевле стоимости строительства высокоскоростной магистрали "Москва - Казань" почти в 3 раза, сообщли сегодня замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

N. Vildanov, 28.09.2018, 20:03
Тэги: Происшествия
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