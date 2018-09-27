Власти Казани потратят 25 млн рублей на ликвидацию вони в городе

В Казани на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации для нейтрализации и устранения неприятных запахов из бюджета выделено 24,8 млн рублей, говорится в документах госзакупки.

Заказчиком выступил МУП «Водоканал», победитель тендера должен будет возвести установку для удаления дурнопахнущих веществ производительностью 5 000 м3/час.

Работы должны быть выполнены за 25 дней с момента его заключения.

Ранее сообщалось, что в Казани на территории биологических очистных сооружений установили специальные купола за 573 млн рублей, которые позволят избавить город от сильного неприятного запаха. Окончание работ по пуску очистительного оборудования планируется в октябре 2018 года, сейчас на объектах ведется его отладка.