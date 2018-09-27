В Казани заочно арестовали колумбийца, обвиняемого в краже бриллиантов на 133 млн рублей

В Казани Вахитовский суд заочно арестовал 40-летнего уроженца Колумбии, который подозревается в краже чемодана с ювелирными изделиями на 133 миллиона рублей у жителя Якутии, приезжавшего в Казань на ювелирную выставку. Об этом сегодня сообщили в суде.

Напомним, с 11 июля в Казани в торговом павильоне №3, расположенном на территории "Казанской ярмарки" на Оренбургском тракте, проходила ювелирная выставка, после выставки представитель компании поручил охранникам запаковать мешки с драгоценностями. В какой-то момент сотрудникам ЧОП начали помогать неизвестные мужчины, охранники спорить не стали.

Но, перетащив мешки, они исчезли. Уже после полиция выяснила, что ворами оказались колумбийцы и уроженец Гватемаллы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье – "Кража в особо крупном размере".

Судья, вынося решение об аресте, учел доводы следователя о том, что обвиняемый объявлен в международный розыск, обвиняется в совершении тяжкого преступления, на территории постоянного места жительства не имеет, может скрыться от органов предварительного следствия, уничтожить искомые доказательства по уголовному делу.

Обвиняемый арестован на два месяца с момента экстрадиции в РФ.