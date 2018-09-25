Всемирный фонд дикой природы выступил против разведения снежных барсов под Казанью

По словам директора российского представительства фонда, это ошибка

Всемирный фонд дикой природы раскритиковал идею разведения снежных барсов (ирбисов) на территории Волжско-Камского заповедника в Лаишевском районе, рассказал директор российского представительства фонда Игорь Честин. Об этом сообщает ТАСС.

- Если зоопарк хочет участвовать в программе разведения диких животных в неволе и это финансировать — это хорошо, мы поддерживаем. Если это реализуется на особо охраняемой природной территории федерального значения, такой как Волжско-Камский заповедник, где ирбис никогда не жил и не должен жить, то, на наш взгляд, это ошибка, — заметил Игорь Честин.

Он напомнил, что снежных барсов должны были изначально выращивать в Казани в специальных отдельных вольерах с последующим переселением их на волю, но в какой-то момент от казанского зоопарка отказались, а в Волжско-Камском заповеднике "точно нет никакого места для ирбисов, их там быть не должно".

Ранее сообщалось, что котята, выращенные в межрегиональном центре, в дальнейшем будут переведены в Саяно-Шушенский заповедник.

Справка



Снежный барс, или ирбис – крупная кошка, которая обитает в суровых условиях высокогорий. Снежный барс занесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех странах своего ареала. В России снежный барс обитает в горных системах Алтая, Западного и Восточного Саяна, в горах Тувы и Бурятии.