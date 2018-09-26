Из Казани в Самару запустят скорый поезд

Скорый ночной поезд Самара — Казань начнет курсировать ежедневно с 9 декабря. Он будет ездить по ночам, сообщили в правительстве Самарской области.

Пассажиры смогут ездить в купейных, плацкартных или сидячих вагонах, стоимость билетов начинается от 750 рублей, их продажа стартует за 90 дней до даты поездки. Ехать поезд будет около 11 часов.

Из Самары поезд будет отправляться в 20:26, прибытие в Казань — 6:20. В Самару из столицы Татарстана поезд будет выезжать в 21:20, приезжать в 8:40.