Казанская квартира за 119 млн рублей стала самой дорогой в Поволжье‍

Казанский пентхаус за 119 млн рублей стал самым дорогим в Приволжском федеральном округе, сервис ЦИАН подготовил соответствующий рейтинг.

Квартира в доме №15 по улице Касаткина возле НКЦ «Казань» оценивается в 119 млн рублей. Ее площадь составляет 320 кв. м. В объявлении говорится, что квартира полностью обставлена мебелью. При этом в ней никто не проживал.

Второе место заняла квартира в Самаре площадью в 600 кв. м и стоимостью в 69,5 млн рублей, она дешевле казанской квартиры примерно 50 млн рублей. На третьей строчке Уфа и двухуровневая квартира на улице Карла Маркса. Владелец просит 65 млн рублей за квартиру площадью 330 кв. м.

Напомним, ранее сообщалось, что Казань в очередной раз подтвердил статус третьей столицы, но гордиться этим как-то не хочется. Оказалось, дороже казанской недвижимости – лишь московская и петербургская недвижимость. В расчет взяли среднюю стоимость квадратного метра в каждом городе, в новостройках и на вторичном рынке.