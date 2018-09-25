Вступил в силу новый закон: в России банки теперь смогут сами блокировать карты до 2 дней

Сегодня, 26 сентября, вступил в силу закон, согласно которому российские банки будут блокировать сомнительные операции и карты клиентов. При этом банки будут применять собственные критерии для определения сомнительных операций, помимо тех, которые установлены Центробанком, указывается в сообщении на сайте Госдумы.

Российские банки смогут приостановить любой денежный перевод либо заблокировать карту, электронные кошельки, мобильные приложения, если будут выявлены признаки совершения операции без согласия владельца. Новые правила помогут защитить средства от хищения мошенниками.

Блокировка платежей будет действовать до двух дней. О признаках сомнительной операции банк должен незамедлительно проинформировать клиента по телефону или посредством электронного сообщения.

Прежде банки также могли блокировать карты, но делали они это по закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", который преследует другие цели.

Как работает новый закон:

если банк заподозрит, что какой-то перевод мошеннический, то заблокирует его;

после организация свяжется с клиентом и узнает, совершал ли тот его;

если клиент подтвердит операцию, то ее проведут;

если он этого не сделает или вообще не ответит банку, то и операцию, и карту заблокируют на два дня. По их истечении ограничения снимут и перевод успешно пройдет.