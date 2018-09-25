В Госсовете Татарстана собираются сохранить пенсионные надбавки для депутатов‍

В Госсовете Татарстана не планирует отменять доплаты к страховой пенсии депутатов, об этом рассказал спикер парламента Фарид Мухаметшин, передает "Коммерсантъ".

- Рано об этом говорить. Мы не смотрели этот вопрос. Там (на федеральном уровне) не определились еще, — рассказал Мухаметшин.

По закону "О статусе депутата Госсовета РТ" на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости могут рассчитывать только парламентарии, работающие на постоянной основе. Сейчас в Госсовете таких депутатов 20. По оценкам СМИ, доплата к пенсии чиновника составляет около 35—55 тысяч рублей.

Отменить пенсионные надбавки с 1 января 2019 года для бывших депутатов Госдумы и членов Совета федерации предложил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, который обратил внимание, что запрос пришел из регионов: "Это люди на встречах предлагали. Когда ты приходишь на встречу, а там первый вопрос: а у вас-то чего? Сравните среднюю пенсию по стране и то, что у вас". На федеральном уровне пока не поддержали эту инициативу.

Представитель КПРФ в Татарстане Хафиз Миргалимов также не поддержал отказ от надбавок.

- Мы реалисты, надо реально смотреть. Лучше бы национализировали электроэнергетику, лучше бы ввели прогрессивное налогообложение, лучше бы приняли закон о природной ренте, - заметил Хафиз Миргалимов.