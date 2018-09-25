В Казани супружеская пара погибла, надышавшись дыма из-за горящего балкона

В Казани накануне вечером из-за пожара на балконе квартиры 10-этажного дома №8 на улице Сыртлановой в дыму задохнулись супружеская пара - 80-летний мужчина и 81-летняя женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пожар по неизвестной пока причине начался примерно в 21:45, горели мебель и вещи на балконе, а также частично потолок комнаты.

Из дома эвакуировали 50 человек, пенсионеров из квартир спасти не удалось, они скончались - мужчина на пожаре, женщина в "скорой".